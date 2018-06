Tour de France 2018 | tutte le 21 tappe e le stellette di difficoltà Un percorso mai così

Tour de France 2018 : Gianni Moscon - una vita da gregario. Al servizio di Froome e Bernal - l’Italia rischia di perdere un talento : Gianni Moscon si sente più leggero che mai, pesa 70 kg scarsi ed è pronto per disputare un grande Tour de France. Ancora da gregario. Questa sembra purtroppo essere diventata la dimensione del 24enne, uno dei migliori prospetti del ciclismo italiano per le corse a tappe di tre settimane ma che purtroppo non ha ancora avuto la sua grande chance da capitano. Anche durante questa Grande Boucle, infatti, lo vedremo correre in supporto a Chris Froome ...

Tour de France 2018 - undicesima tappa Albertville-La Rosiere : tappa breve - può succedere di tutto sulle montagne : L’undicesima frazione del Tour de France 2018, prevista mercoledì 18 luglio, prende il via da Albertville, località celebre per aver accolto i Giochi Olimpici invernali 26 anni fa, con arrivo in salita a La Rosiere, per un totale di 108,5 km. Sarà la seconda tappa consecutiva in cui si esplorano le aree attinenti alla catena montuosa alpina, con ben quattro Gran Premi della Montagna dei quali due di Hors Categorie. La brevità del percorso ...

I videogiochi ufficiali del Tour de France 2018 sono disponibili da oggi : I videogiochi ufficiali del Tour de France 2018 sono disponibili da oggi in formato pacchettizzato per PlayStation 4, Xbox One e PC. Entra nei panni dei più grandi campioni ciclistici e vivi l’emozionante Tour de France 2018 su console, oppure ricopri il ruolo di manager sportivo su PC e porta la tua squadra preferita alla vittoria, fino a conquistare la tanto ambita Maglia Gialla LCL! Tour de France 2018 corre oggi su PC e ...

Tour de France 2018 - le possibili sorprese. Primoz Roglic ed Egan Bernal vogliono stupire - Adam Yates cerca il podio : Chris Froome poi tutti gli altri. Bardet, Quintana e Nibali pronti a sorprendere il britannico, tanti potenziali outsider a partire da Richie Porte che sembra pronto al grande scalpo, ma non solo. In chiave classifica generale, alla partenza dalla Vandea del prossimo Tour de France, ci saranno sicuramente tante possibili sorprese che andranno a caccia del podio e, perché no, di un clamoroso successo finale. Stiamo parlando di quei corridori che ...

Tour de France 2018 : le date delle 21 tappe e le stellette di difficoltà. Un percorso mai così vario : Da sabato 7 a domenica 29 luglio si svolgerà il Tour de France 2018. La Grande Boucle raggiunge quest’anno la sua 105ma edizione, che si preannuncia particolarmente spettatore sia per il percorso scelto dagli organizzatori che per la qualità dei corridori al via. Un evento globale, che terrà incolati alla tv milioni di appassionati in tutto del mondo. I riflettori saranno puntati ancora su Chris Froome, che andrà a caccia dell’accoppiata ...

Tour de France 2018 : Romain Bardet ci riprova. Sarà l’uomo della provvidenza per la Francia? : 1985, l’ultima di un clamoroso filotto di vittorie in casa transalpina nel Tour de France, timbrata ovviamente Bernard Hinault. Da quel momento in poi solo delusioni, il solo Richard Virenque si è riuscito ad avvicinare al successo, chiudendo sul podio in seconda piazza nel 1997. Poi l’avvento di Romain Bardet: il capitano dell’AG2R anno dopo anno è cresciuto tantissimo e nel 2016 ha trovato la seconda piazza alle spalle del solito, ...

Tour de France 2018 - decima tappa Annecy-Le Grand Bornand : cominciano le Alpi - Colombiere e Le Grand Bornard faranno male : La decima tappa del Tour de France 2018 sarà la prima Grande frazione di montagna di questa edizione, con un percorso durissimo di 158 km da Annecy a Le Grand Bornand. Tre GPM di prima categoria e uno di Hors Catégorie renderanno spettacolare questa giornata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della decima tappa del Tour de France 2018. Primi 10 km piatti poi si affronta la prima asperità di giornata, il Col de Bluffy (1,5 km al ...

Tour de France 2018 - Rigoberto Uran : tattica - mestiere ed esperienza per tornare di nuovo sul podio : Lo abbiamo lasciato l’anno scorso sotto l’Arco di Trionfo sul secondo gradino del podio, a meno di un minuto dal successo. Questa volta al Tour de France 2018 i bookmakers lo “sottovalutano”, ma Rigoberto Uran è uno dei corridori più costanti nell’ottica di una corsa lunga tre settimane. Il capitano della EF Education First-Drapac p/b Cannondale è sicuro del proprio potenziale, vuole competere alla pari dei ...

Tour de France 2018 - la Bahrain Merida sceglie la squadra. Vincenzo Nibali affiancato da Pozzovivo e Pellizotti : La Bahrain Merida ha comunicato la composizione della squadra con la quale affronterà il Tour de France 2018. La corsa a tappe più prestigiosa scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea per concludersi domenica 29 agosto sui Campi Elisi a Parigi. Vincenzo Nibali andrà a caccia di uno storico bis dopo il trionfo del 2014. Lo Squalo dovrà sfidare Chris Froome, Nairo Quintana, Romain Bardet, Mikael Landa, Alejandro Valverse su un percorso ...

Tour de France 2018 - nona tappa Arras Citadelle-Roubaix : il pavé può sconvolgere la classifica. Frazione determinante : È una delle frazioni che si propongono più spettacolari del prossimo Tour de France 2018, che scatterà il 7 luglio. La nona tappa, non a caso posta il 15 luglio, di domenica, il giorno dopo la festa nazionale Francese, da Arras Citadelle a Roubaix, è attesa ormai da mesi, non fosse altro per la località d’arrivo. Ovviamente, com’è scontato che sia, è il pavé il grande protagonista. Una Frazione fino ad ora mai vista, anche se nelle ...

Tour de France - Nibali : 'Il percorso mi piace - sono felice di tornare' : 'sono molto felice di tornare al Tour de France. Il percorso mi è piaciuto fin da subito e il fascino della Grande boucle è indiscutibile. Mi appresto ad andare in Francia con molta serenità e con la ...

Tour de France 2018 - si usa la griglia di partenza del ciclocross. Rivoluzione per la 17^ tappa in montagna : big isolati senza i gregari? : Sabato 7 luglio scatterà il Tour de France 2018, quest’anno caratterizzato da un percorso molto variegato che prevede tanta salita, una tappa con il pavé attorno a Roubaix, due cronometro (una individuale e una a squadre), alcune frazioni mosse e con possibili sorprese. Non ci sarà davvero un attimo di tregua e i ciclisti dovranno sempre stare attenti se vorranno rimanere in corsa per la conquista della maglia gialla. Questa edizione della ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria della prima tappa di sabato 7 luglio : Nella giornata di sabato 7 luglio 2018 scattera' la 105ª edizione del Tour de France [VIDEO]. La corsa di Ciclismo partira' dalle rive del mare della Vandea. La 1ª tappa portera' i corridori da Noirmoutier-en-l’Île a Fontenay-le-Comte, lungo un percorso di 201 Km. Praticamente assenti le difficolta' altimetriche, fatta eccezione per un GPM, piazzato solamente per assegnare i primi punti per la Maglia a Pois. La frazione pianeggiante, però, ...

Tour de France 2018 : una Movistar a 3 punte. Quintana - Valverde e Landa - chi si sacrificherà? Pro e contro da gestire : La Movistar sarà una delle squadre da battere al Tour de France 2018. Il team spagnolo quest’anno si presenterà infatti con una formazione che potrà contare su ben tre punte: Nairo Quintana, Alejandro Valverde e Mikel Landa. Non sarà certamente facile per Eusebio Unzué riuscire a gestire in corsa questi tre campioni, ma se ci riuscirà allora la Movistar potrebbe davvero tornare in giallo dopo 12 anni. Andiamo quindi ad analizzare i possibili ...