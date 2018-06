Torna l’Estate Eretina Ogni sera… insieme!

Wind All Inclusive Celebration Torna per dare il benvenuto all’estate : torna Wind All Inclusive Celebration con 30GB in 4G, 1000 minuti e 500 SMS in occasione dell’estate. L’offerta, come le altre Celebration, è attivabile per un solo giorno, in questo caso entro la mezzanotte di oggi 22 giugno. La tariffa può essere attivata dai clienti provenienti da qualunque operatore (Tim, Tre, Vodafone, Iliad, MVNO) ed include anche due mesi di NowTV Mobile. Wind All Inclusive Celebration 22 giugno 2018 Il costo ...