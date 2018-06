Torna anche quest' anno Sanmichele Estate

Torna 'Non a voce sola' - tappe anche a Sant'Elpidio a Mare e Montegranaro : ... Heidelberg, Austin e New York, ma anche la prima studiosa ad essersi occupata in Italia della Storia delle Donne nell'Antichità come scienza autonoma. Cercando proprio le origini a livello di ordine ...

Berlusconi Torna a Merano - c'è anche Boschi : Silvio Berlusconi, raccontano fonti azzurre, è da lunedì a Merano, in Alto Adige, per una remise en forme di qualche giorno. anche quest'anno, in prossimità delle vacanze estive, il Cav ha deciso di ...

Belle e di buona costituzione... Ma Torna il problema banche La febbre non risparmia Intesa e Uci : Lo spread tra Btp e Bund dal 25 aprile ad oggi è salito dall’1,15% al 2,55% toccando anche un picco del 3%. A soffrire non è solo il Tesoro, che ha visto balzare dall’1,7% al 3% il rendimento pagato sui Btp decennali in asta, ma anche le quotazioni delle banche italiane quotate a Piazza Affari. Il calo delle capitalizzazioni rende i nostri istituti vulnerabili ad eventuali offerte dall’estero proprio ora che la ...

Mondiali Russia 2018 : Portogallo-Iran 1-1 - CR7 riTorna tra gli umani - passa anche la Spagna. Uruguay e Russia gli ottavi : Portogallo-Iran- Tante sorprese, tanti colpi di scena fino all’ultimo secondo. L‘Uruguay passa come primo nel girone, Russia secondo. Sorpresa nel match tra Portogallo e Iran. Finisce 1-1, Quaresma illude il Portogallo, Iran mai domo, trova il pari su calcio di rigore e spaventa il Portogallo fino al 96′. Iran fuori. Portogallo secondo nel girone, Cr7 […] L'articolo Mondiali Russia 2018: Portogallo-Iran 1-1, CR7 ritorna ...

Colombia - Carlos Sanchez minacciato di morte : Torna alla memoria Escobar : Carlos Sanchez , ex giocatore della Fiorentina e attualmente in forza all'Espanyol, è stato sfortunato protagonista con la Colombia per via dell'ingenuo fallo di mano che ha lasciato in dieci uomoni i ...

Luigi Mastroianni Torna sui social - ma di Sara neanche l'ombra : E' durata poco meno di una settimana la pausa dai social annunciata da Luigi Mastroianni, ma è bastata a...

Mara Venier Torna in Rai : «Mi mancherete amici miei» - il saluto a Maria De Filippi : È arrivato il momento dei saluti per Mara Venier. Dalla prossima stagione televisiva la nota conduttrice veneta tornerà in Rai per risollevare le sorti di 'Domenica in'. Sarà la sua decima conduzione ...

Fabrizio Corona Torna in carcere?/ Rischia tre anni per diffamazione magistrato : anche Costanzo lo attacca : Fabrizio Corona torna in carcere? Per il pg Antonio Lamanna ha diffamato un magistrato: Rischia 3 anni e 3 mesi l'ex re dei paparazzi, a seguito di una serie di violazioni post-galera(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:25:00 GMT)

Meteo - Torna il cattivo tempo a Centro-Sud : previste anche grandinate : Soleggiato al Nord, ma già da domani previsto netto peggioramento su Lazio, Abruzzo e Molise. Mentre venerdì è attesa una forte perturbazione porterà nuovi temporali. Temperature sopra la media.Continua a leggere

Borsa : l'Europa Torna ottimista - Milano - +1% - corre con le banche : ... dando un'impressione di un'Europa solida e che cammina in un'unica direzione, che si accompagna ai toni 'dovish' della Bce che conferma il suo sostegno all'economia, pur fissando il percorso di ...

Tutto può succedere 3 Torna stasera su Rai1 - visibile anche in replica online su RaiPlay : Ritorna su Raiuno l'appuntamento con la fiction Tutto può succedere, giunta alla sua terza stagione di messa in onda. La serie, molto apprezzata dal pubblico della rete ammiraglia Rai, nel corso di queste stagioni ha attirato un numero crescente di spettatori, compresa una vasta fetta di giovani e giovanissimi. La prima puntata potra' essere rivista in replica streaming online sul sito web RaiPlay.it La prima puntata di Tutto può succedere 3 ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi Tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Su eBay è Tornato il “Super Weekend” : in offerta anche tanti smartphone Android : Su eBay è tornato il "Super Weekend": solo fino a mercoledì 20 giugno saranno proposti sconti fino al 40% anche su smartphone Android, tra cui ci sono Xiaomi Mi Mix 2S e Samsung Galaxy A6 (2018) L'articolo Su eBay è tornato il “Super Weekend”: in offerta anche tanti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo - forte maltempo verso il Centro/Sud : nubifragi - grandinate e Tornado fino a Domenica - compromesso anche il weekend : 1/23 ...