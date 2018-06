Torino | si tiene auto e 28mila euro regalati dal promesso sposo | denunciata e assolta

Il convegno del Bilderberg si tiene a Torino. Una pacchia per i complottisti : La lista dei nomi dei partecipanti è nota ed è pubblicata sullo scarno sito ufficiale. Gli argomenti in agenda pure. Chi parlerà con chi e chi dirà cosa resterà invece riservato. Salvo quei pochissimi che vengono periodicamente invitati "a titolo personale", i giornalisti non sono ammessi ai convegni del Bilderberg, il forum fondato dal miliardario americano David Rockefeller nel 1954 per ...