Torino | giovani aggredite e derubate da stranieri

Torino - si tuffano nel lago per recuperare pallone : morti due giovani : Torino,si tuffano nel lago per recuperare pallone:morti due giovani Torino,si tuffano nel lago per recuperare pallone:morti due giovani Continua a leggere L'articolo Torino,si tuffano nel lago per recuperare pallone:morti due giovani proviene da NewsGo.

Torino - scompaiono dopo un tuffo nel lago : trovati morti due giovani di 25 e 32 anni : Due ragazzi di 25 e 32 anni sono annegati nelle acque del lago Pistono a Montalto Dora nei pressi di Ivrea dopo essersi tuffati per recuperare un pallone con il quale stavano giocando. Stando alle testimonianze dei presenti, non sono più riemersi e quando i pompieri hanno recuperato i corpi per loro non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Petronas - A caccia di giovani talenti al Politecnico di Torino : Che ci facevano una Mercedes-AMG Petronas F1 e una Fiat 124 Abarth Rally all'ingresso del Politecnico di Torino? Semplice, la società petrolifera malese, che ha legato il suo nome al team di F.1 della Mercedes AMG e non solo, ha avviato una ricerca di candidati al suo programma di laurea globale "Leaders-in-Training [LiT]". L'iniziativa, che ha avuto inizio proprio in Malesia, prevede un programma triennale di studi per laureati ...

Torino - Superga invasa dai giovani del vivaio. E Cairo : "Siate veri uomini" : Anche questo ci aiuta a crescere, a fermarsi a pensare che la cosa più importante del mondo è innamorarsi". Gasport

Serie A Torino - il responsabile del settore giovanile Bava rinnova fino al 2022 : Torino - Il Torino e Massimo Bava ancora insieme. Il club granata ha infatti annunciato il rinnovo del contratto, con nuovo termine nel 2022, con il proprio responsabile del settore giovanile. Questo ...

Giovani in piazza - a Torino è Botellon : ANSA, - Torino, 6 MAG - Sono arrivati in migliaia, nel centro di Torino, per partecipare al Botellon, festa di origine spagnola dove ognuno si porta da bere. All'evento, organizzato attraverso un ...

Grande Torino : per sempre campioni - per sempre giovani : Com'è difficile, ogni volta, immaginare quel giorno, quel 4 maggio del 1949. La tragica fine di un sogno, uno dei più belli, uno dei più intensi. L'Italia rinasceva, ricostruita sulle macerie di una guerra assurda. E il calcio, con le sue utopie e i suoi miti, i prati restituiti al verde, aiutava ad andare avanti, a credere. C'era la speranza, sì la speranza, in quel pallone che rotolava verso nuovi e più ...

Torino - Mazzarri 'Non farò esperimenti tanto per fare. Giovani in campo se funzionali' : Per il mondo granata inizia una settimana assolutamente particolare, la settimana che porta a Superga e al 4 maggio: 'È un momento carico di emozioni, quando sono salito a Superga mi sono commosso e ...