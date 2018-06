Torino | contro i licenziamenti sciopero di otto ore dei dipendenti Italiaonline

5 Stelle contro 5 Cerchi. A Torino M5s spaccato sulla candidatura olimpica : Chiara Appendino ieri a Roma, Luigi Di Maio in serata a Torino. La visita del big del Movimento 5 Stelle sotto la Mole era stata invocata dai consiglieri grillini che domenica notte hanno animato la riunione che ha segnato la spaccatura nella maggioranza del consiglio comunale. “Ora vogliamo un chiarimento da Roma. Devono venire a rendersi conto di persona della situazione. Pure Di Maio, se serve”, avevano chiesto loro secondo quanto ...

Olimpiadi Torino - scontro nel M5s. Fontana : Milano decisa : La sindaca Appnedino avrebbe minacciato le dimissioni. Oggi l'incontro con il sottosegretario Giorgetti

Olimpiadi a Torino - scontro tra grillini. Appendino minaccia : “Ora mi dimetto” : Chiara Appendino sull’orlo delle dimissioni. La maggioranza, che per due anni l’ha sostenuta senza esitazioni, vicina a toglierle la fiducia. Il Comune di Torino rischia il tracollo, l’eventuale candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 è un tornado che si abbatte con una violenza inattesa e feroce. ...

Torino - la Guardia di Finanza celebra i suoi 244 anni 'Pugno duro contro evasione fiscale e caporalato' : Pugno duro della Guardia di Finanza contro gli evasori fiscali e gli sfruttatori di manodopera. E' quanto emerge dai dati presentati, oggi a Torino, in occasione della cerimonia per il 244esimo ...

Atalanta e Torino a “duello” : che scontro sul mercato! : Atalanta e Torino alle prese con una ‘contesa’ sul mercato, l’oggetto è uno dei calciatori più interessanti della nostra Serie A Atalanta e Torino si stanno contendendo in queste ore, uno dei calciatori più interessanti del campionato italiano. Nelle ultime annate, Jakub Jankto si è messo in luce a suon di giocate di qualità ed anche gol, che non guastano certo per un centrocampista d’inserimento qual è. Il calciatore ...

Insultò la polizia in una manifestazione contro Casa Pound : licenziata maestra di Torino : Le urla di Lavinia Flavia Cassaro nei confronti dei poliziotti, durante la manifestazione di Torino dello scorso 22 febbraio contro Casa Pound, sono rimaste nella mente di tutti gli italiani. La donna, infatti, si era scagliata duramente contro le forze dell'ordine, arrivando addirittura ad augurare loro la morte. Un gesto gravissimo, reso ancor più inaccettabile dal fatto che, la persona in questione, fosse una maestra di una scuola ...

Auto contro albero a Torino/ Un morto e tre feriti nella notte in corso Moncalieri : un sorpasso azzardato : Auto contro albero a Torino, un morto e tre feriti nella notte in corso Moncalieri: un sorpasso azzardato poi l'Auto è sbandata ed è finita contro un platano ai bordi della carreggiata(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Torino : amichevole di lusso contro il Liverpool : amichevole di lusso per il Torino, che il 7 agosto affronterà all’Anfield il Liverpool finalista dell’ultima Champions League. Ad annunciare il match sono suoi rispettivi siti internet i due club, che si affrontano per la prima volta nella loro storia. Per i reds sara’ l’ultima sfida del precampionato, prima del debutto in Premier League, cosi’ come per il Toro prima dell’esordio in Tim Cup. La squadra ...

Torino - licenziata l'insegnante che augurò la morte ai poliziotti schierati durante il corteo contro CasaPound : È stata licenziata Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante indagata dalla Procura di Torino per avere insultato, durante un corteo contro CasaPound, i poliziotti schierati. L'Ufficio Scolastico Regionale ...

Napoli - Leno finisce all’Arsenal : all-in su Sirigu - il Torino prepara la “contromossa” : Il mercato dei portieri si anima, Leno sembra aver trovato l’accordo con l’Arsenal costringendo il Napoli a virare sulla pista italiana che porta a Sirigu Napoli, niente Leno. Il portiere del Bayer Leverkusen è in procinto di firmare un nuovo contratto con l’Arsenal. Dopo essere stato vicinissimo al Napoli, l’estremo difensore tedesco è stato contattato da Emery e dal suo staff, i quali hanno sottoposto al calciatore ...

Torino - scooter contro un’auto : muore un ragazzo di 15 anni - grave un coetaneo : Un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente stradale a Roletto. Il giovane era in sella al suo scooter in compagnia di un amico suo coetaneo, che è rimasto ferito. Lo scooter si è scontrato, per cause ancora da accertare, contro una Peugeot 208. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri.Continua a leggere