Tokyo chiude sulla parità Debole il resto dell' Asia

Borsa di Tokyo chiude piatta - Nikkei perde 0 - 01% : Borsa di Tokyo chiude piatta, Nikkei perde 0,01% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso piatta. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.270,39 punti, con una perdita di appena 1,38 punti, pari allo 0,01 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.195,19 punti, scendendo in mattinata fino a 22.038,40 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Tokyo chiude incolore. Miste le altre borse asiatiche : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata sulla parità, recuperando le perdite iniziali. L'indice Nikkei termina con un + 0,02% finendo a 22.342 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,17% a 1.328,...

Tokyo chiude incolore. Miste le altre borse asiatiche : Tokyo chiude la giornata sulla parità, recuperando le perdite iniziali. L'indice Nikkei termina con un + 0,02% finendo a 22.342 punti. Il più ampio paniere Topix sale dello 0,17% a 1.328,49 punti. ...

Borsa : Tokyo - chiude in ribasso - -0 - 79% - : ANSA, - Tokyo, 25 GIU - La Borsa di Tokyo chiude gli scambi col segno meno nel primo giorno della settimana, sulle aspettative dell'inasprirsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, e le ...

La borsa di Tokyo chiude in calo su rialzo yen - Nikkei -0 - 78% : Roma, 22 giu. , askanews, Chiusura in calo per la borsa di Tokyo, che ha risentito del rialzo dello yen sul dollaro. Il Nikkei, a fine giornata, ha ceduto lo 0,78%, a 22.516 punti.

Tokyo chiude in rosso. Pesa l'effetto dazi commerciali : Settimana al via con segno meno per i principali listini asiatici . Le Borse giapponesi chiudono con forti ribassi, mentre i mercati cinesi riapriranno domani a seguito di una festività. A trainare ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 38% : Roma, 13 giu. , askanews, La Borsa di Tokyo chiude la seduta in rialzo. Il Nikkei, l'indice dei 225 titoli guida, ha guadagnato lo 0,38% salendo a 22.966,38 punti.

Tokyo chiude in rialzo. Le borse asiatiche festeggiano incontro USA-Corea : Ottima giornata per i mercati asiatici e per la Borsa di Tokyo, che ha chiuso in discreto rialzo, in scia al buonumore per l'incontro positivo del Presidente americano Donald Trump e il leader ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei a +0 - 48% : La Borsa di Tokyo conclude la prima seduta della settimana col segno più, trainata dalla svalutazione dello yen, con gli investitori che attendono l'esito del vertice di Singapore tra il presidente ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo in attesa summit Trump-Kim : Roma, 11 giu. , askanews, La borsa di Tokyo chiude la seduta in rialzo, in attesa dello storico vertice tra il presidente statunitense, Donald Trump e quello nord coreano, Kim Jong. Il Nikkei ha ...

La Borsa di Tokyo chiude in positivo : Nikkei +0 - 87% : La Borsa di Tokyo chiude in rialzo. Il Nikkei, l'indice dei 225 titoli guida, ha guadagnato lo 0,87% salendo a 22.823,26 punti.

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 28% : La Borsa di Tokyo termina le contrattazione col segno più, sostenuta dal record del listino tecnologico del Nasdaq in Usa, mentre si attenuano i timori di ulteriori ripercussioni commerciali tra i ...

Tokyo - la Borsa chiude in netto rialzo : indice Nikkei a +1 - 37% : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in netto rialzo, seguendo la reazione degli indici azionari statunitensi ai dati incoraggianti dal mercato del lavoro. L'indice Nikkei segna ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : indice Nikkei a +0 - 83% : Chiusura di scambi in positivo per la Borsa di Tokyo, mentre vanno ad attenuarsi le preoccupazioni legate all'instabilità politica in Italia, avvalorate dal rialzo sostenuto di Wall Street, trainata ...