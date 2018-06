Tiro con l’arco – Europei Giovanili di Patrasso | sette azzurri in finale

Fiorentina : i convocati per il riTiro di Moena : La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per il ritiro di Moena. Portieri: Dragowski; difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo, Venuti; centrocampisti: Benassi, Cristoforo, Dabo, Saponara, Veretout, Eysseric; attaccanti: Chiesa, Graiciar, Simeone, Thereau, Vlahovjc. Dal settore giovanile saranno aggregati i portieri Brancolini e Ghidotti, il difensore Hristov, i centrocampisti Beloko e Meli, ...

Mondiali Russia 2018 - sudore e sorrisi nel riTiro dell’Argentina : Messi e compagni si preparano al match con la Francia [GALLERY] : L’Argentina continua la preparazione in vista della gara contro la Francia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018 La sfida con la Francia si avvicina, l’Argentina lavora e fatica nel ritiro di Bronnitsy per farsi trovare pronta al match contro i transalpini. Leo Messi e compagni sudano agli ordini di Sampaoli, senza però disdegnare battute e sorrisi. Tutte le foto dell’allenamento della Seleccion ...

Fiorentina - il sogno Europa sempre più concreto : anticipato il riTiro! : Fiorentina pronta a giocare l’Europa League, la squadra di mister Pioli anticipa il ritiro in attesa della sentenza Uefa sul Milan La Fiorentina si prepara a giocare l’Europa League. I ben noti problemi del Milan con il Fair play finanziario, potrebbero portare il club rossonero all’esclusione dalle coppe. La società viola dunque si sta tutelando, per non farsi trovare impreparata nel caso in cui dovesse improvvisamente venir ...

Serena Williams - pensieri di riTiro? : “Se avessi un altro figlio lascerei. Amo il tennis ma voglio stare con Olympia” : Serena Williams è reduce dal ritiro forzato al Roland Garros, prima della sfida con Maria Sharapova. La 36enne decise di non presentarsi sulla terra rossa di Parigi per affrontare la sua grande rivale russa a causa di problemi fisici e il suo rientro in gara dopo la maternità si sta rivelando molto problematico. La nascita della piccola Olympia ha cambiato la vita della statunitense che nelle prime sei settimane di vita della figlia era rimasta ...

Trump abbassa il Tiro contro gli investimenti cinesi : New York - Donald Trump apre uno spiraglio che potrebbe, qualora confermato, evitare nuove escalation delle guerre commerciali con la Cina: forse

Pagelle Australia-Perù 0-2 - Mondiali 2018 : Carrillo la sblocca con un gran Tiro al volo - Guerrero la chiude. Aussie eliminati : Pagelle Australia-Perù 0-2 AUSTRALIA (4-2-3-1) Ryan, 5,5: Non può molto nè sul tiro dal limite di Carrillo che lo fulmina con un diagonale potente ed angolato, nè sul tiro ravvicinato deviato di Guerrero. Risdon, 5,5: Non viene attaccato molto sulla sua fascia, mentre in fase offensiva non si fa vedere con continuità per aiutare Leckie a creare pericoli. Sainsbury, 5,5: Riesce a limitare Guerrero sulle palle alte, ma se lo perde in profondità in ...

Como - confermato il riTiro ad Arona Nuovi programmi : arriva Nicastro : Anche quest'anno il Como andrà in ritiro ad Arona. È la prima certezza ufficiale nella costruzione del Como per la nuova stagione. Da definire la data di inizio, che sarà comunque tra il 20 e il 23 ...

Tiro con l’arco – Coppa del mondo : Mauro Nespoli d’oro a Salt Lake City : Mauro Nespoli d’oro, gli azzurri dell’olimpico quarti, fermati allo spareggio L’aviere olimpionico Mauro Nespoli vince l’oro individuale a Salt Lake City (Usa) nella terza tappa di Coppa del mondo e conquista così anche il pass per le Finali di Samsun (TUR). Quarta la squadra maschile arco olimpico (Nespoli, Morello, Frangilli), sconfitta nel match per il bronzo allo spareggio dalla Malesia. Mauro Nespoli è l’uomo copertina ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Mauro Nespoli regala la prima vittoria all’Italia. Compound azzurro senza acuti : Nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco l’Italia riesce finalmente a salire sul gradino più alto del podio. Un fenomenale Mauro Nespoli ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale, superando 6-2 in finale l’olandese Steve Wijler. Non brilla invece il Compound azzurro, che resta fuori dalla zona medaglie in tutte le gare. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto in questo fine ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Mauro Nespoli in trionfo! L’azzurro travolge Wijler in finale e conquista il successo : Trionfo straordinario di Mauro Nespoli nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City il 30enne lombardo ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale dopo aver battuto in finale l’olandese Steve Wijler con il netto punteggio di 6-2. Grazie a questo risultato L’azzurro ottiene anche il pass diretto per le Finali di Samsun (Turchia) del prossimo settembre. Nespoli è arrivato a questa ...

Giochi del Mediterraneo – Tiro con l’arco : Lucilla Boari d’oro a Tarragona : L’Italia sale sul primo gradino del podio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona grazie a Lucilla Boari. L’azzurra vince la finale dominando la spagnola Monica Cruz Galisteo e chiudendo la pratica sul 7-1. Esiti sfortunati per le finali a squadre, l’Italia sia al maschile che al femminile chiude al quarto posto perdendo con la Spagna (6-2) e con la Turchia (6-0). Gli azzurri chiudono così il medagliere del Tiro con l’arco al terzo posto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lucilla Boari trionfa nel Tiro con l’arco - Caruso oro nello sci nautico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Tiro con l’arco - Lucilla Boari la ROBIN HOOD del Mediterraneo! Trionfo netto in finale - fantastico oro! : Lucilla Boari ha compiuto un’impresa straordinaria e ha vinto una meritatissima medaglia d’oro nella competizione individuale di Tiro con l’arco femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). La 21enne nativa di Mantova si è sbarazzata della temibile spagnola Monica Galisteo Cruz in una finale vinta con il netto punteggio di 7-1, in cui l’italiana ha conquistato il primo parziale 26-25 anche grazie al 7 ...

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : squadre azzurre fuori dal podio - decisive le sconfitte con Spagna e Turchia : Doppia sconfitta, doppio quarto posto: le due squadre di Tiro con l’arco italiane non riescono a salire sul podio dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona a causa dei ko nelle due finali per il bronzo contro Spagna e Turchia. Al maschile la squadra italiana formata da David Pasqualucci, Marco Galiazzo ed Amedeo Tonelli è stata battuta dai padroni di casa spagnoli con il punteggio finale di 6-2 e ha così perso la possibilità di salire ...