Tim | braccio di ferro tra Elliott e Genish in vista del cda sulla semestrale

Astronomia : l’ulTimo abbraccio di VIMOS : Due galassie a spirale sono bloccate in un affascinante ballo vorticoso in quest’immagine, presa con lo strumento VIMOS sul Very Large Telescope (VLT) d’ESO. Le due galassie in interazione – NGC 5426 e NGC 5427 – formano insieme un intrigante oggetto astronomico di nome Arp 271, il soggetto dell’ultima immagine catturata da VIMOS prima che venisse dismesso il 24 marzo 2018. VIMOS – o, per intero, VIsible Multi-Object ...