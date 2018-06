The Gentlebros annuncia ufficialmente Cat Quest II

gamerbrain

(Di giovedì 28 giugno 2018) PQube e Thesono lieti direCATII: THE LUPUS EMPIRE, previsto per il 2019 su Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC Steam oltre che iOS e Android. CatII arriva nel 2019 CatII seguirà le vicende del prequel, portando il giocatore in una nuova ed entusiasmante avventura, nei panni del celebre micio. Di seguito vi riportiamo i primi dettagli: Affronta una nuova storia nel mondo di Felingard e oltre! Gameplay co-operativo con la possibilità di giocare sia nei panni del Gatto che del Cane Nuove armi da impugnare per affrontare i combattimenti Leggi anche Cat: Recensione, Trailer e Gameplay Molti più incantesimi da padroneggiare per sconfiggere i nemici Nuove abilità passive con la possibilità di combinarle tra di loro per infinite ...