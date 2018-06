Thailandia | soccorsi anche da Usa e Gb

Thailandia : giovani bloccati in grotta - piogge ostacolano soccorsi : 1/16 AFP/LaPresse ...

Thailandia - squadra giovanile di calcio intrappolata da giorni in una grotta : le piogge monsoniche ostacolano i soccorsi : Un’intera squadra di calcio giovanile della Thailandia è intrappolata da quattro giorni all’interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord del Paese, dove si trovava per un’escursione. Il gruppo, composto da 12 ragazzini tra gli 11 e i 15 anni e l’allenatore, è disperso da sabato e si trova al momento senza cibo, in un ambiente umido e allagato in certi tratti fino a 5 metri. A tenere prigioniera la squadra sono le ...

Thailandia - piogge torrenziali ostacolano i soccorsi : giovani bloccati in grotta : Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Continua a leggere L'articolo Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta proviene da NewsGo.

Thailandia - piogge torrenziali ostacolano i soccorsi : giovani bloccati in grotta : Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta Continua a leggere L'articolo Thailandia, piogge torrenziali ostacolano i soccorsi: giovani bloccati in grotta proviene da NewsGo.