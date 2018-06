Thailandia | ragazzi intrappolati in una grotta | soccorritori anche dall’estero

Thailandia - da 4 giorni si cercano 12 ragazzi intrappolati in una grotta : Dallo scorso sabato, 12 ragazzini sono dispersi, intrappolati in una grotta nel nord della Thailandia, a causa delle forti piogge che stanno colpendo la zona.Hanno tra gli undici e i sedici anni e giocano tutti nella stessa squadra di calcio. Sabato si erano recati nella caverna Tham Luang Nang Non, accompagnati dal loro allenatore 25enne. Ma il maltempo li aveva intrappolati all'interno, bloccando l'accesso. Da sabato notte sono in corso le ...

Thailandia - è corsa contro il tempo per salvare i ragazzini intrappolati nella grotta : Non c’è tempo da perdere. Dodici ragazzini, dagli 11 ai 16 anni, sono rimasti intrappolati, insieme al loro allenatore di calcio, 25, in una delle grotte turistiche di Tham Luang, che adesso sono allagate, in alcuni punti, fino a 5 metri. Da sabato sono senza cibo né acqua. Il governatore thailandese della provincia settentrionale di Chiang Rai ha spiegato: «Dobbiamo trovare i bambini entro oggi. Speriamo che siano vivi da qualche parte». È il ...

12 ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia. Corsa contro il tempo per salvarli : Un gruppo di dodici adolescenti, tutti tra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore di calcio, sono rimasti intrappolati tre giorni fa in una grotta allagata nel nord della Thailandia. Gli ultimi aggiornamenti parlano di centinaia di soccorritori alla ricerca dei membri di questa squadra giovanile.L'allarme è stato lanciato dopo che, sabato scorso, i ragazzi sono entrati nella spelonca di Tham Luang Nang Non, insieme al loro allenatore ...

