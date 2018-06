Tesoro | l' asta di BTP e CCTEu sollecita una domanda modesta

Italia : Tesoro - rendimento in aumento nell'asta di CTZ : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato CTZ con scadenza 2020 per 1,75 miliardi con un rendimento dello 0,917%, +57 punti base rispetto al dato precedente. Il tasso di copertura si è attestato a 1,88.

Tesoro - nuovo balzo rendimenti in asta CTZ : Teleborsa, - Nuovo balzo dei rendimenti all'asta di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato CTZ, a due anni, per l'ammontare massimo di 1,75 miliardi a un tasso di interesse dello 0,91% , +57 punti ...

Tesoro - nuovo balzo rendimenti in asta CTZ : nuovo balzo dei rendimenti all'asta di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato CTZ, a due anni, per l'ammontare massimo di 1,75 miliardi a un tasso di interesse dello 0,91% , +57 punti rispetto al ...

Tesoro - giovedì 28 giugno in asta titoli di stato fino a 6 - 5 mld : Teleborsa, - giovedì 28 giugno, il Tesoro offrirà in asta BTP e CCTeu con un importo tra un minimo di 5 miliardi e un massimo di 6,5 miliardi. Nel dettaglio BTP a 10 anni tra 2 e 2,5 miliardi , BTP a ...

Tesoro - giovedì 28 giugno in asta titoli di stato fino a 6 - 5 mld : giovedì 28 giugno, il Tesoro offrirà in asta BTP e CCTeu con un importo tra un minimo di 5 miliardi e un massimo di 6,5 miliardi. Nel dettaglio BTP a 10 anni tra 2 e 2,5 miliardi , BTP a 5 anni tra 1,...

Tesoro - pieno per asta Bot a 1 anno. Volano i rendimenti : Roma, 12 giu. , askanews, Balzo dei rendimenti all'asta Bot ad un anno. Il Tesoro ha collocato l'intero importo offerto pari a 6 miliardi rispetto ad una domanda quasi doppia , oltre 11,6 miliardi, . ...

Tesoro - pieno per asta Bot a 1 anno. Volano i rendimenti : Roma, 12 giu. , askanews, - Balzo dei rendimenti all'asta Bot ad un anno. Il Tesoro ha collocato l'intero importo offerto pari a 6 miliardi rispetto ad una domanda quasi doppia , oltre 11,6 miliardi, .

Tesoro - pieno asta BOT annuali. Volano rendimenti : Lo comunica una nota del Ministero dell'Economia e Finanze , MEF, che aveva annunciato l' asta nei giorni scorsi . In forte aumento il tasso , 0,550%, che torna positivo dopo oltre due anni. Rispetto ...

Tesoro - prossima settimana in asta fino a 5 - 7 miliardi di BTP : Teleborsa, - La prossima settimana il Tesoro torna a offrire titoli di Stato sul mercato. Previsto il collocamento di 5,75 miliardi di euro di BTP a 3, 7 e 30 anni. Mercoledì 13 giugno il termine per ...

Tesoro - prossima settimana in asta fino a 5 - 7 miliardi di BTP : La prossima settimana il Tesoro torna a offrire titoli di Stato sul mercato. Previsto il collocamento di 5,75 miliardi di euro di BTP a 3, 7 e 30 anni. Mercoledì 13 giugno il termine per la ...

Tesoro - prossima settimana in asta fino a 6 miliardi di BOT : Teleborsa, - La prossima settimana il Tesoro torna a offrire titoli di Stato sul mercato. Previsto il collocamento di 6 miliardi di euro di BOT a 12 mesi. Martedì 12 giugno il termine per la ...

Tesoro - prossima settimana in asta fino a 6 miliardi di BOT : La prossima settimana il Tesoro torna a offrire titoli di Stato sul mercato. Previsto il collocamento di 6 miliardi di euro di BOT a 12 mesi. Martedì 12 giugno il termine per la presentazione delle ...

Italia : Tesoro - martedì in asta Bot per 6 miliardi : Nell'asta in calendario il prossimo 12 giugno saranno offerti Bot a 1 anno per 6 miliardi di euro. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia in una nota. Il prossimo 14 giugno scadranno titoli di pari scadenza per 6,5 miliardi.

Sale il rendimento dei Btp all'asta del Tesoro - spread in calo e Borsa in recupero : MILANO - Ore 12:00. Lo spread tra Btp e Bund decennali resta l'osservato speciale degli investitori dopo i picchi di 320 punti - top dal 2012 - raggiunti nella seduta di martedì. Le indicazioni ...