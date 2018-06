Terzo Giorno | ultimi giorni per visitare la mostra

Pitti Uomo 94 - 14 giugno : tutti gli eventi del Terzo giorno : Pitti Uomo 94, giorno tre. La più importante manifestazione dedicata all’universo del menswear si prepara a un’altra giornata ricca di eventi, performance, presentazioni e show. Ore 10.30 – Scandinavian Man Panel: In Search for a New Masculinity – P.O.P. Arena, Fortezza da Basso – Un interessante incontro con alcuni rappresentanti della fashion community per discutere sul concetto di mascolinità e di come è cambiata l’immagine ...

Primavera Sound 2018 : il report del Terzo giorno : E che leggendo le notizie che arrivavano dall'Italia in questi giorni, c'è bisogno come non mai delle energie di spettacoli queer come quello di Fever Ray, rigeneranti come quello di Lorde e utopici ...

Le foto del Terzo Giorno del Wired Next Fest : Il Wired Next Fest parte con la sua terza giornata all’insegna delle contaminazioni. Un’edizione che ha visto ancora una volta salire sul palco grandi ospiti, italiani e internazionali, in grado di raccontare il cambiamento, l’innovazione e il proprio punto di vista sulla realtà. Nella terza giornata, grande attesa per l’attivista Chelsea Manning, che sarà protagonista sul palco dello Human Stage per raccontare la sua ...

La Notte de 'Il Terzo Giorno' di sabato 26 maggio : Oltre agli spettacoli, eventi principali e diffusi, saranno coinvolte altre realtà, pubbliche e private. Apriranno straordinariamente gallerie e luoghi di valore storico e artistico. Ore: 18.00-23.00 ...

F1 – Terminato il primo giorno di test a Barcellona : Verstappen davanti a tutti - Terzo Vettel [FOTO] : E’ Terminato il primo giorno di test a Barcellona, Max Verstappen ha chiuso al primo posto davanti a Carlos Sainz e Sebastian Vettel. Sesta la Mercedes di Hamilton Si è chiuso il primo giorno di test sul circuito di Barcellona, a far la voce grossa ci ha pensato Max Verstappen che, dopo il terzo posto del Gp di Spagna, ha chiuso oggi davanti a tutti. Il pilota della Red Bull ha fermato il crono sull’1:17.528, precedendo di soli 34 ...

Parma. Il 26 la notte de “Il Terzo Giorno” : Gruppo Davines e Comune di Parma uniti per dare vita ad un evento diffuso e immersivo che coinvolgerà il centro