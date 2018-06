Tequila Works potrebbe lavorare a un successore spirituale di Rime

eurogamer

: #Rime potrebbe avere un seguito, ma si tratterebbe di un successore spirituale. - Eurogamer_it : #Rime potrebbe avere un seguito, ma si tratterebbe di un successore spirituale. -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Lo studio, con sede a Madrid, che ha debuttato con il survival horror Deadlight nel 2012, ha ottenuto un grande successo lo scorso anno con l'uscita di.Come segnala Wccftech, in un'intervista con Eurogamer il CEO, direttore creativo e co-fondatore di, Raúl Rubio Munárriz, ha spiegato che2 è una possibilità, ma sarebbe più une, comunque, non arriverebbe molto presto."Sappiamo come realizzare un seguito di, ma non sarebbe letteralmente2 - più simile a undi. Lo faremo? Non lo so. Forse un giorno potremo tornarci ma per ora è troppo presto - chiunque abbia finito, forse capirà il perché. Per noi è stato un viaggio molto grande ed è stato molto intenso."Read more…