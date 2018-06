Tenebre | il romanzo di Antonella Prenner racconta un Cicerone intimo | “Ho attinto a piene

ilfattoquotidiano

: #Tenebre, il nuovo romanzo di #AntonellaPrenner, sarà presentato venerdì da @teatroTPL - goamagazine : #Tenebre, il nuovo romanzo di #AntonellaPrenner, sarà presentato venerdì da @teatroTPL - tomasotorre : 'Tenebre. L'ultima disperata battaglia di Cicerone', è il nuovo romanzo di Antonella Prenner, che verrà presentato… - Contornidinoir : Cecilia Dilorenzo racconta cosa ne pensa del nuovo romanzo di Carlo Mazza 'Naviganti nelle tenebre', Edizioni E/O C… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Secondo Massimo Fini Marco Tullioè tutto chiacchiere e distintivo. In una biografia dedicata a Catilina lo descrive come una specie di borioso trombone. Del resto, il grande oratore era già stato screditato senza pietà dagli storici Drumann e Mommsen. Quest’ultimo nella “Storia di Roma antica” ne diede un giudizio politico a dir poco massacrante: «Come uomo di Stato, senza perspicacia, senza opinioni e senza fini, egli ha successivamente figurato come democratico, come aristocratico e come strumento dei monarchi, e non è mai stato altro che un egoista di vista corta». Ma non mancano le voci contrarie. Lo studioso francese Pierre Grimal, nella sua biografia ciceroniana, ci ha restituito unstraordinariamente affascinante, un protagonista della vita politica del suo tempo e dello sviluppo della civiltà occidentale. Baluardo e difensore dell’antica Res Publica, ...