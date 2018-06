Tavola rotonda ad Avola sul sovraindebitamento

Sanità Campania : Tavola rotonda regionale sui biosimilari - innovazione che offre sostenibilità : Alla luce del carattere universalistico del nostro sistema sanitario, e in osservanza dell’obiettivo di salvaguardare la centralità del paziente, come sancito dalla Costituzione e ribadito dalla Legge di Stabilità del 2017, si pone la grande sfida di continuare ad assicurare l’accesso alle migliori terapie disponibili, contestualmente alla tutela della sostenibilità del Sistema Sanitario. Come sottolineato anche da un recente Position Paper ...