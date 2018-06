: Tariffe, da primo luglio +6,5% #luce,+8,2% #gas. Autorità energia: pesano tensioni internazionali e caro-greggio - Agenzia_Ansa : Tariffe, da primo luglio +6,5% #luce,+8,2% #gas. Autorità energia: pesano tensioni internazionali e caro-greggio - c_appendino : ? Trasporto pubblico a #Torino. Scendono i prezzi dei biglietti giornalieri, del Park&Ride, addio alla carta e veng… - SkyTG24 : Consumi: dal primo luglio tariffe luce aumentano del 6,5%, gas +8,2% -

e gas più cari dal prossimo primo. Per la famiglia tipo in tutela si registrerà un incremento del 6,5% per l'energia elettrica e dell'8,2% per il gas naturale. Lo rende noto l'Autorità di regolazione per l'Energia reti e ambiente. L'Autorità spiega che le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio hanno "pesantemente influenzato" i prezzi dei marcati all'ingrosso dell' energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali.(Di giovedì 28 giugno 2018)