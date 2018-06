Tangenti dopo l' alluvione | in manette sindaco nel Beneventano

ilgiornale

: Tangenti sui lavori dopo l'alluvione: arrestato sindaco nel Beneventano [news aggiornata alle 08:00] - repubblica : Tangenti sui lavori dopo l'alluvione: arrestato sindaco nel Beneventano [news aggiornata alle 08:00] - Virus1979C : I carabinieri hanno anche diffuso un video dell'operazione denominata: 'Come ti metti dopo?'. Si tratta di una clip… - robertalerici : RT @repubblica: Tangenti sui lavori dopo l'alluvione: arrestato sindaco nel Beneventano [news aggiornata alle 08:00] -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Quella che andremo a raccontarvi è una vicenda tristissima. Quando la politica diventa criminalità e l'unico valore e l'unica bandiera possibile diventa il denaro. Quando non si guarda in faccia neanche alla tragedia, pur di intascare qualche soldo in più. All'alba di ...