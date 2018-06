Tajani contro il capo M5s sulle news gratis in Rete

Copyright - Tajani contro Di Maio : “La verità non è la piattaforma Rousseau. Paga lui lo stipendio ai giornalisti senza lavoro?” : Continua il dibattito sulla riforma del Copyright Ue, dopo che nelle scorse ore il vicepremier italiano Luigi Di Maio , ottenendo l’appoggio anche del Garante della Privacy Antonello Soro, ha parlato di “grave pericolo” e di allarme “bavaglio alla rete”. A intervenire oggi è direttamente il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani , nonché esponente di Forza Italia, che si è rivolto direttamente al leader M5s: ...

Scontro Tajani-Di Maio sulla riforma copyright : È Scontro tra il governo e il Parlamento europeo sulle nuove norme che si appresta a varare Strasburgo sul copyright. Ed è Luigi Di Maio a mettere in guardia l'Europarlamento sul provvedimento che verrà votato il prossimo 4 luglio: "L"Unione europea ha preparato un bavaglio per limitare la libertà di espressione dei cittadini", ha affermato il ministro per lo Sviluppo economico nel corso del suo intervento all"#Internet Day 2018. Il ministro ...