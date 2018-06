Taglio vitalizi | gli ex deputati minacciano una class action

Taglio vitalizi - Casellati frena : soluzioni condivise Gli ex parlamentari : pronta la class action : La delibera approda alla Camera e per il via libera si dovrà attendere ancora qualche giorno, mentre dagli Usa la presidente del Senato Casellati dice di avere qualche "perplessità sul fatto di poter incidere su diritti acquisiti". Il ricalcolo potrebbe portare risparmi di 40 milioni di euro all'anno

"Caro Di Maio - ok il Taglio dei vitalizi Ma resta la vergogna doppia pensione" : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

Taglio vitalizi - gli ex deputati insorgono. Casellati in loro aiuto : Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema vitalizi . Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha presentato la proposta per il superamento dei vitalizi nell'ufficio di ...

Maxi Taglio ai vitalizi ma il vero obiettivo sono le nostre pensioni : Il partito Cinque Stelle pianta finalmente la sua prima bandierina della legislatura, presenta la proposta per abbassare la pensione ad un migliaio di ex parlamentari (e alle loro vedove, laddove defunti) ed esulta come la Corea del Sud ai Mondiali. "Una giornata storica per il Paese, finalmente possiamo ridare dignità alla politica", proclama il questore grillino di Montecitorio, Federico D'Incà, un filo sopra le righe.L'operazione "taglio dei ...

"Di Maio - ok il Taglio dei vitalizi Ma rimane la doppia pensione" La lettera al ministro del Lavoro : Una pensionata si rivolge ad Affaritaliani.it per diffondere la sua lettera a Di Maio: "Il taglio dei vitalizi non risolve la vergogna della doppia pensione di sindacalisti e politici" Segui su affaritaliani.it

Da Rastrelli a Del Mese e Vito : ecco chi rischia il Taglio dei vitalizi : I primi conteggi sui tagli li fanno proprio gli ex parlamentari. E sono numeri forti: vitalizi da 4.700 euro netti al Mese sarebbero ricalcolati a circa 700 euro. 'Violenza su dei novantenni' denuncia ...

Perché gli ex deputati hanno deciso di dare battaglia sul Taglio dei vitalizi : Roberto Fico e i 5 stelle vanno avanti senza tentennamenti sul promesso taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Per ora si accontentano di dare una sforbiciata che andrà ad incidere solo sugli ex deputati, visto che il Senato è ancora in stand by. Una rivoluzione che comporterà un risparmio di circa 40 milioni di euro, è la stima fatta, per una somma che arriva a toccare quota 200 milioni se si ...

Taglio vitalizi - ex deputati sulle barricate : La delibera sul superamento dei vitalizi presentata da Roberto Fico è "una vendetta politica " e "un attacco frontale allo Stato di diritto" che ha come obiettivo finale quello di "mettere mano alle pensioni degli italiani". Non ha dubbi Antonello Falomi, presidente dell'associazione ...

Taglio A VITALIZI E PENSIONI D'ORO/ Ecco la ricetta - col trucco - di M5s : La formula dell'equità fiscale di M5s prevede il TAGLIO dei privilegi per finanziare le nuove PENSIONI minime. Ma si rischia il ricorso alla Consulta.

Taglio dei vitalizi : gli ex deputati minacciano una class action : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i vitalizi agli ex deputati, ...

Taglio dei vitalizi - la Casellati frena : 20.32 La presidente del Senato, Casellati, frena sul Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari ed auspica "soluzioni condivise". "Personalmente ho qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti".Il Taglio dei vitalizi,spiega, "significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un'età rilevante e che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza". ...

Ex parlamentari contro Taglio vitalizi - Di Maio : 'Mondo alla rovescia' : 'Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un'azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del vitalizio. È il mondo alla rovescia'. Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che aggiunge: 'È il popolo italiano che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico ...

Taglio ai vitalizi - Salvini : «Finalmente - voglio vedere che ha faccia di bronzo per fare ricorso» : Agenzia Vista, Roma, 27 giugno 2018 'Finalmente. Un provvedimento giusto e ora voglio proprio vedere chi, tra quelli che prendono migliaia di euro al mese, ha la faccia di bronzo per fare ricorso'. ...

Il Taglio ai vitalizi è approdato alla Camera Gli ex parlamentari : pronta la class action : Per il via libera alla Camera si dovrà attendere ancora qualche giorno, mentre al Senato, la pratica è in stand-by perché Elisabetta Casellati sarà in missione all'estero. Il ricalcolo potrebbe portare risparmi di 40 milioni di euro all'anno