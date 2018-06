Taglio vitalizi | ex deputati sulle barricate

Taglio A VITALIZI E PENSIONI D'ORO/ Ecco la ricetta - col trucco - di M5s : La formula dell'equità fiscale di M5s prevede il TAGLIO dei privilegi per finanziare le nuove PENSIONI minime. Ma si rischia il ricorso alla Consulta.

Taglio dei vitalizi : gli ex deputati minacciano una class action : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i vitalizi agli ex deputati, ...

Taglio dei vitalizi - la Casellati frena : 20.32 La presidente del Senato, Casellati, frena sul Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari ed auspica "soluzioni condivise". "Personalmente ho qualche perplessità sul fatto di poter incidere sui diritti acquisiti".Il Taglio dei vitalizi,spiega, "significa incidere sullo status di persone che magari oggi possono avere anche un'età rilevante e che si trovano improvvisamente ad avere uno stipendio magari inferiore al reddito di cittadinanza". ...

Ex parlamentari contro Taglio vitalizi - Di Maio : 'Mondo alla rovescia' : 'Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un'azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del vitalizio. È il mondo alla rovescia'. Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che aggiunge: 'È il popolo italiano che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico ...

Taglio ai vitalizi - Salvini : «Finalmente - voglio vedere che ha faccia di bronzo per fare ricorso» : Agenzia Vista, Roma, 27 giugno 2018 'Finalmente. Un provvedimento giusto e ora voglio proprio vedere chi, tra quelli che prendono migliaia di euro al mese, ha la faccia di bronzo per fare ricorso'. ...

Il Taglio ai vitalizi è approdato alla Camera Gli ex parlamentari : pronta la class action : Per il via libera alla Camera si dovrà attendere ancora qualche giorno, mentre al Senato, la pratica è in stand-by perché Elisabetta Casellati sarà in missione all'estero. Il ricalcolo potrebbe portare risparmi di 40 milioni di euro all'anno

Taglio vitalizi - l’Associazione degli ex diffida i membri dell’ufficio presidenza : “Se approvate il testo - vi chiediamo i danni” : Lo avevano detto chiaramente e pubblicamente a dicembre scorso in un incontro con Tito Boeri: “Noi non siamo uguali agli altri”. E partendo da quel presupposto oggi che il loro privilegio viene toccato dopo anni di polemiche, minacciano di chiedere i danni direttamente a chi approverà il provvedimento. Sono gli ex parlamentari che ancora ricevono i vitalizi calcolati su base retributiva e non contributiva come tutti gli altri e che, ...

Taglio vitalizi - l’Associazione degli ex minaccia class action contro Fico : “Chiederemo i danni” : Lo avevano detto a dicembre scorso in un incontro pubblico con Tito Boeri: “Noi non siamo uguali agli altri”. E partendo da quel presupposto oggi che il loro privilegio viene toccato dopo anni di polemiche, minacciano di chiedere i danni direttamente al presidente della Camera Roberto Fico. Sono gli ex parlamentari che ancora ricevono i vitalizi calcolati su base retributiva e non contributiva e che, alla notizia della presentazione ...

Vitalizi - gli ex parlamentari contro il Taglio : “Colpisce gli anziani - l’assegno diminuisce da 4725 euro a 677” : Gli ex parlamentari protestano contro il taglio dei Vitalizi disposto dalla delibera presentata stamane all'Ufficio di presidenza della Camera e si scagliano contro il provvedimento: "L'intervento è incostituzionale e i parametrati adottati privi di fondamento giuridico. A G.M che ha 90 anni, viene tagliato dell'86% il Vitalizio, che passa da 4725 euro a 677; per Q.B. il taglio è dell'85%, con uno scivolone da 4725 a 709 euro; analogo taglio per ...

Taglio vitalizi - la provocazione di Clemente Mastella : “Parlamentari si dimezzino lo stipendio subito” : Clemente Mastella è da sempre contrario al Taglio dei vitalizi e la delibera presentata oggi dal presidente della Camera sul tema non gli fa cambiare idea. L'ex ministro ed ex deputato, contattato da Fanpage.it, afferma: "Credo che quando si fanno queste cose bisogna anche farle per se stessi: dimezzamento dello stipendio dei parlamentari da subito", propone provocatoriamente.Continua a leggere

Vitalizi - class action contro Fico Gli ex deputati danno battaglia Di Maio : "Taglio in tre settimane" : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i Vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : oggi arriva delibera su Taglio vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Vitalizi : D’Incà - Taglio restituisce dignità a politica : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘Oltre 200 milioni di euro resteranno nelle casse della Camera dei deputati per ogni legislatura. Soldi di tutti noi contribuenti che non saranno più impiegati per pagare i Vitalizi degli ex parlamentari. Con questo provvedimento, che arriva oggi sul tavolo dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, restituiamo dignità alla politica”. Così in una nota il questore , Federico ...

Taglio ai vitalizi - la delibera alla Camera : 'Forza Italia voterà a favore' - un messaggio al governo? : 'Abbiamo intercettato una fonte di Forza Italia che ci ha confermato che anche loro voteranno a favore della delibera sui tagli ai vitalizi '. A darne notizia è Agorà su Raitre in diretta da ...