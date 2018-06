Taekwondo | Giochi del Mediterraneo 2018 | azzurro sbiadito a Tarragona | dominio turco

oasport

: #Tarragona2018 Azzurri del taekwondo subito eliminati nella prima giornata ai Giochi del Mediterraneo - OA_Sport : #Tarragona2018 Azzurri del taekwondo subito eliminati nella prima giornata ai Giochi del Mediterraneo - OA_Sport : Giochi del Mediterraneo 2018, il programma e tutti gli azzurri in gara oggi. Judo, taekwondo, atletica, taekwondo..… - VivMilano : RT @Coninews: I Giochi del Mediterraneo perdono un'altra protagonista azzurra: la combattente Natalia D'Angelo salterà l'appuntamento con #… -

(Di giovedì 28 giugno 2018)nella prima giornata delaideldi, in Spagna. Nella categoria +80 kg, Matteo Milani è stato sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13, mentre Martina Corelli nei -49 kg si è arresa per 10-8 contro la tunisina Ikram Dhahri. La prima giornata di gare è stata contraddistinta da un autentico, con due ori e un bronzo nelle prime tre categorie di peso in programma. Irem Yaman ha conquistato l’oro nei -57 kg battendo 8-0 in finale l’egiziana Radwa Elsayed Nada, mentre sul podio sono salite anche la croata Nikita Glasnovic e la spagnola Marta Calvo Gomez. Si tinge d’oro anche la prova della turca Rukiye Yildirim, che nei -49 kg ha sconfitto 12-11 la croata Kristina Tomic, mentre al terzo posto si sono piazzati la serba Vanja Stankovic e la marocchina Oumaima El Bouchiti. Lo ...