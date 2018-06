Svelata la trama de La Compagnia del Cigno | la nuova serie di Ivan Cotroneo con Alessio

Games of Thrones / Hbo prepara il prequel della serie tv : Svelata la trama! : La HBO ha sta preparando il primo atteso spin-off prequel di Game of Thrones: parlerà della nascita degli Estranei e sarà ricco di colpi di scena!(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Svelata la trama di The 100 5×07 - Echo si conferma personaggio più odiato? I fan lamentano l’ennesima pausa : Il network The CW ha svelato la trama di The 100 5x07, ma i fan dovranno attendere ancora un po' prima di vedere l'episodio. Infatti, come si legge su SpoilerTV, il settimo appuntamento non sarà trasmesso la settimana dopo il sesto - anche questo slittato - bensì il 19 giugno. Da quanto si apprende, i motivi di tale cambiamento di palinsesto derivano dalla programmazione dello sport sulle altre reti generaliste americane. The CW non vuole ...

Svelata la trama del finale di Grey’s Anatomy 14 - April morirà? Questioni di vita o morte nell’ultimo episodio : Certamente il finale di Grey's Anatomy 14 avrà un registro drammatico, come già anticipato dalla protagonista Ellen Pompeo su Twitter: "non facile", così l'interprete di Meredith Grey aveva definito l'ultimo episodio in risposta alle richieste dei fan. E con la rivelazione della trama del finale di Grey's Anatomy 14, ultimo episodio di stagione in attesa della quindicesima già ordinata da ABC per settembre prossimo, le previsioni sono ...