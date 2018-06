Sul taglio ai vitalizi le due Camere marciano separate (Casellati frena il M5s) : Non è piaciuta al Movimento 5 stelle la dichiarazione di Elisabetta Casellati, che, da Washington, ha manifestato critiche contro il taglio dei vitalizi, aprendo una frattura con il presidente dell'altro emiciclo, Roberto Fico che, pur smorzando le polemiche, intende procedere dritto su quello che è uno dei maggiori cavalli di battaglia del suo partito. "Nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza di ...

Il M5s contro Casellati - Sul taglio dei vitalizi - : Roma, 28 giu. , askanews, 'Le dichiarazioni della presidente del Senato sul taglio dei vitalizi degli ex parlamentari ci sorprendono ma non ci stupiscono, perché figlie di una politica che guarda al passato e non al futuro. In un Paese che fa segnare il record di poveri c'è ancora chi, come Casellati, parla di diritti …

Riforma pensioni - la politica si scontra Sul taglio ai vitalizi ed agli assegni d'oro : Le ultime novita' sul comparto previdenziale ad oggi 28 giungo 2018 vedono tornare al centro della discussione la delibera sul taglio ai vitalizi. Com'era facilmente immaginabile, la questione ha acceso lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle rivendica la bonta' dell'iniziativa, mentre dall'opposizione si mette in guardia contro i pericoli ravvisabili nell'applicazione del ricalcolo contributivo degli assegni [VIDEO]. Una misura che qualora ...

Perché gli ex deputati hanno deciso di dare battaglia Sul taglio dei vitalizi : Roberto Fico e i 5 stelle vanno avanti senza tentennamenti sul promesso taglio dei vitalizi degli ex parlamentari. Per ora si accontentano di dare una sforbiciata che andrà ad incidere solo sugli ex deputati, visto che il Senato è ancora in stand by. Una rivoluzione che comporterà un risparmio di circa 40 milioni di euro, è la stima fatta, per una somma che arriva a toccare quota 200 milioni se si ...

Taglio vitalizi - ex deputati Sulle barricate : La delibera sul superamento dei vitalizi presentata da Roberto Fico è "una vendetta politica " e "un attacco frontale allo Stato di diritto" che ha come obiettivo finale quello di "mettere mano alle pensioni degli italiani". Non ha dubbi Antonello Falomi, presidente dell'associazione ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 27 giugno : Vitalizi - l’inizio della fine. Il taglio - stando ai primi calcoli - porterebbe a un risparmio di 30 milioni : Anti-Casta Vitalizi, ecco la delibera. Tagli per oltre 30 milioni Oggi nell’ufficio di presidenza della Camera Roberto Fico presenta il testo di Luca De Carolis L’Olimpiade dei cretini di Marco Travaglio Oltre a tutti i problemi che conosciamo – l’alleanza con Salvini, le scarse risorse per mantenere le promesse, la penuria di classe dirigente e democrazia interna, l’ostilità preconcetta dell’establishment che si butta a pesce sulla Lega ...

Una sinossi ufficiale di Death Stranding rivela qualche dettaglio Sulla trama : Death Stranding fa sempre parlare di sé, nel bene o nel male, tra chi adora Hideo Kojima definendolo un genio visionario e chi invece non sopporta questa incredibile mole di hype per una produzione che ha tanto stile e coinvolge un gran numero di attori di assoluto talento ma che continua a essere un gigantesco punto di domanda.Dei dettagli però sarebbero "nascosti" in bella vista nella descrizione presente sui canali YouTube ufficiali di ...

Governo - Di Maio : “Presto la legge Sul taglio ai vitalizi. Dopo 30 anni - facciamo la storia” : L’approvazione della legge sui tagli ai vitalizi è uno degli impegni che i Cinquestelle contano di portare a casa al più presto. “Alla Camera dei Deputati – ha spiegato il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio, dal palco di Brindisi – sta per arrivare l’approvazione della legge sui tagli ai vitalizi”. L'articolo Governo, Di Maio: “Presto la legge sul taglio ai vitalizi. Dopo 30 anni, facciamo la ...

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei vitalizi è già Sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Anna Tatangelo - il bruttissimo sospetto Sulla sua foto : spunta un dettaglio del corpo che spaventa i fan : Ogni foto di Anna Tatangelo ha l'effetto di una bomba sui social che scatena i fan. L'ultima in bianco e nero mostra la cantante sempre bellissima con una gonna di pelle e una maglietta molto molto ...

“Guardate”. Ferragni - una foto in costume e non sfugge quel “dettaglio” Sul corpo. Eccitazione dei fan alle stelle : Chiara Ferragni, bellissima e ricchissima neomamma, è tornata al lavoro e ha fatto presente ai suoi fan quanto sia difficile conciliare lavoro e famiglia. Diciamo che in rete questa affermazione, detta da lei, non è stata presa n granché: beh, la Ferragni avrà di certo uno schieramento di aiutanti e lei può permettersi qualunque cosa. Quindi la sua affermazione non è stata molto gradita dai vari lavoratori senza contratto che se va bene ...

Dazi Usa - tregua finita. Trump fa scattare la tagliola Sull'acciaio Ue : Niente proroga dell'esenzione e anche per l'Europa diventerà più caro commercializzare negli States alcuni prodotti industriali. Bruxelles annuncia ritorsioni: "Quello che fanno loro, potremo farlo ...

La biografia reale di Meghan Markle è cambiata per includere un dettaglio Sul suo passato : Nella sua pagina web sul sito della famiglia reale, la vita di Meghan Markle comincia dalle nozze con il principe Harry. Grande risalto viene dato ad una frase pronunciata in un discorso all'Onu nel 2015 in qualità di ambasciatrice per i diritti delle donne, nel quale si dichiara "grande femminista", ampio spazio al suo impegno sociale e alle sua attività di volontariato in diverse associazioni benefiche. Era passata invece in ...