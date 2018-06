Sud Sudan | c’è l’accordo per il cessate il fuoco permanente

Sud Sudan - accordo per fermare la guerra : tre capitali per rappresentare i gruppi etnici : Al termine di numerosi giorni di trattative prima in Etiopia e poi in Sudan è arrivato l’accordo tra il presidente Salva Kiir ed il suo rivale Riek Machar per porre fine alla guerra in Sud Sudan. Un conflitto che dal 2013 a oggi ha causato oltre 100 mila vittime e costretto alla fuga più di 2 milioni di persone. Cruciale nelle trattative il ruolo d...

Sudan - annullata pena di morte per sposa bambina che uccise il marito - : Noura Hussein dovrà comunque scontare cinque anni di carcere e pagare una multa. Costretta a sposarsi a 16 anni, aveva colpito l'uomo per difendersi da uno stupro

Sudan - revocata la pena di morte per sposa bambina che uccise il marito-stupratore : A 13 anni i genitori l’avevano data in sposa a un suo cugino di secondo grado, che aveva il doppio dei suoi anni. E a fronte dell’ennesimo tentativo di stupro lo aveva accoltellato, uccidendolo. Noura Hussein, che era stata condannata a morte in Sudan, non sarà impiccata ma dovrà comunque scontare una condanna a cinque anni di carcere. La notizia della commutazione della pena arriva da Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur, ...

La strategia del Viminale Campi in Niger - Mali e Sudan : "Se blocchiamo le partenze, ma non fermiamo gli arrivi dai confini meridionali, la Libia diventa un grande collo di bottiglia. È in programma una missione ricognitiva su proposta libica per sostenere le capacità delle guardie di frontiera al sud" aveva anticipato a Il Giornale l'ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone, alla vigilia della visita del vicepremier Matteo Salvini.Il ministro dell'Interno ha finalizzato nella capitale libica ...

