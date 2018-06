Street Fighter 30th Anniversary Collection riceve un nuovo aggiornamento

Street Fighter 5 : arriva Cody con un trailer di presentazione : Street Fighter V si appresta ad accogliere un nuovo lottatore, il quale arriverà tra l'altro prima del previsto in gioco, riporta VG247.Il roster di Street Fighter V: Arcade Edition sta dunque per ampliarsi un'altra volta, apprestandosi a ricevere Cody direttamente da Final Fight.Inizialmente Cody era previsto per il 26 giugno ma a quanto pare l'ormai sindaco di Metro City arriverà con ben 24 ore d'anticipo, ovvero il 25 giungo per ...

Dopo 2 anni e mezzo Street Fighter 5 riceve le Loot Box : Dopo la bellezza di 2 anni e mezzo la data di pubblicazione, Street Fighter 5 riceverà un aggiornamento che introdurrà le tanto discusse Loot Box il 25 giugno.Come riporta Eurogamer.net le Loot Box riguarderanno la modalità survival che ricordiamo al momento prevede di combattere contro avversari controllati dalla CPU a difficoltà crescente, i punti guadagnati possono essere spesi per comprare potenziamenti per ottenere vantaggi nei successi ...

Video : KAMASI WASHINGTON "Street Fighter Mas" : Rojas ha affermato: "Amo il mondo di KAMASI e Street Fighter Mas mi ha dato l'opportunità di esplorare le qualità surreali di questo mondo. Quando KAMASI mi raccontò il contesto del brano, come ...

I costumi della serie Devil May Cry in Street Fighter V : prime immagini - prezzo e uscita : Street Fighter V sta per ricevere dei costumi dedicati alla serie Devil May Cry, una modalità Survival aggiornata e molto altro. Capcom ha reso noto che per rendere omaggio all'annuncio di Devil May Cry 5 ci saranno dei costumi dedicati al suo action per Street Fighter V. Tra le novità in arrivo è previsto l’outfit di Dante per Ken e un costume di Nero per Ed. Entrambi potranno essere acquistati a partire dal prossimo 25 giugno al prezzo di 3,99 ...

Street Fighter V : in arrivo i costumi di Devil May Cry e un aggiornamento per la Survival Mode : Capcom ha annunciato altre chicche in arrivo nel prossimo futuro per Street Fighter V!Prima di tutto, come riporta Dualshockers, i costumi di Devil May Cry, che arriveranno per celebrare l'annuncio di Devil May Cry 5. Nello specifico si tratta del costume di Dante per Ken e del costume di Neo per Ed. I costumi in questione arriveranno come DLC il 25 giugno per $ 3,99 ciascuno. il costume di Gloria, invece, può essere ottenuto tramite la modalità ...

Street Fighter 30th Anniversary Collection - recensione : Nella storia del videogame vi sono marchi diventati leggenda, saghe entrate irrimediabilmente nel cuore di tutti gli appassionati con giochi che ci hanno fatto urlare di gioia, litigare e sognare. Se pensiamo ai titoli che sono saliti sul tetto del mondo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, spesso ci troviamo nella buffa situazione di associarne mentalmente un adattamento cinematografico scadente. Uno strano corto ...

Street Fighter 30th Anniversary Collection - trenta anni di storia (e mazzate) : Un giorno metti una moneta da 200 lire per giocare, selezioni Ryu, poi ti giri e ti accorgi che sono passati 30 anni. Oggi possiamo riprendere in mano i primi 3 capitoli della serie sulla nostre console grazie a Street Fighter 30th anniversary Collection. Prima di vedere cosa possiamo trovare in questa Collection, facciamo un passo indietro per capire cosa è successo dagli albori. 6 è meglio di 2 La saga è iniziata nel 1987 con un rivoluzionario ...

Capcom ci trasporta alla scoperta di Street Fighter 3 con un video retrospettiva : La Street Fighter 30th Anniversary Collection è stata recentemente pubblicata su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e Capcom smebra continuare le celebrazioni dell'anniversario della serie con un nuovo video che si cocnentra su Street Fighter 3, e che possiamo vedere di seguito.Il video dura 15 minuti e, come riporta Nintendolife, mostra come Street Fighter 3 non sia stato profondamente accolto al momento del lancio, per quanto ...

Street Fighter - maxi edizione speciale per i 30 anni : Esce in queste ore Street Fighter 30th anniversary Collection, una raccolta dei principali videogiochi dedicati alla saga e usciti nelle sale giochi nel corso di questi anni, un’operazione nostalgia assolutamente sensata visto che parliamo di uno dei momenti più importanti della storia dei videogiochi. Ci sono parole che evocano mondi, Street Fighter è una di quelle. Una serie di lettere messe in fila che diventano come uno spinotto piantato ...

Street Fighter 30th Anniversary Collection : Recensione - Trailer e Gameplay : 30 anni fa arrivava nelle salegiochi il primo capitolo del celebre picchiaduro Street Fighter, ed oggi siamo lieti di condividere con voi la nostra Recensione, della 30th Anniversary Collection su gentile concessione di Capcom. Street Fighter 30th Anniversary Collection Recensione Chi non è cresciuto con Street Fighter? C’è chi ha iniziato il lungo viaggio durato 30 anni con il primo capitolo della saga, chi invece si ...

Esce oggi Street Fighter 30th Anniversary Collection - disponibile il trailer di lancio : Capcom ha pubblicato oggi la Street Fighter 30th Anniversary Collection, la collezione di ben 12 titoli della celebre serie di picchiaduro che per l'occasione ha ricevuto anche un bel trailer di lancio.La Collection di 12 titoli Street Fighter "arcade-perfect" vi farà fare un tuffo nel passato della serie fenomeno che ha segnato la cultura degli arcade, ha definito il genere del picchiaduro e ha spianato la strada per molteplici eventi esport di ...