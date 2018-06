Stime indicano che il mercato eSport cinese raggiungerà 350 milioni di utenti nel 2020

eurogamer

(Di giovedì 28 giugno 2018) Un rapporto proveniente dal colossoTencent ha affermato come nel 2017 il settorefosse forte di una base utenza pari a 250, secondo la compagnia tale numero è destinato a salire in pochi anni.Come riporta China Money Network, se si tiene conto dell'introito generato, la Cina (con 104di dollari) è seconda sola agli Stati Uniti, la Corea del Sud si classifica in terza posizione. Secondo gli analisti ilsalirà a 350dinel. Contrariamente a quanto si possa pensare, il 20% delè occupato da genitori (circa 40 anni) e ragazze (da 21 a 31 anni). La possibilità di usare internet praticamente in ogni momento e la diffusione degli smartphone stanno giocando un ruolo chiave in questo settore, anche se la maggior parte dell'utenza preferisce utilizzare piattaforme dedicate a questo ...