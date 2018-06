Stati Uniti | sotto attese le scorte settimanali di gas

Gli Stati Uniti non cedono sulle sanzioni alla Russia : "Abbiamo detto a Conte che devono restare" : Habemus summit. La visita di John Bolton a Mosca, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, è stata risolutiva e dopo una giornata di consultazioni, per ultimo con Vladimir Putin, il Cremlino ha diffuso l'atteso annuncio: il vertice tra il leader americano e quello russo si farà. Per i dettagli però - dove e quando - bisognerà aspettare domani. Lo zar nel mentre si augura che questo possa essere l'inizio ...

Tusk invita l'Europa a prepararsi allo scenario peggiore nei rapporti con gli Stati Uniti - : "Condividerò con voi la mia valutazione politica su come stanno andando le cose", ha promesso. Il capo del Consiglio d'Europa ha aggiunto che si auspica il meglio nei rapporti con gli Stati Uniti, ma ...

Stati Uniti contro l'Ue sui dazi - ha atteggiamento "ipocrita " e "distorto" : I toni degli Stati Uniti nei confronti dei partner commerciali si alzano, alimentando i timori di nuove mosse sul fronte dazi. In un comunicato diffuso ieri sera, il rappresentante Usa al Commercio , ...

Diciassette stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti : Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l’amministrazione The post Diciassette Stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti ...

Stati Uniti - in calo la fiducia dei consumatori : Teleborsa, - Scende la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un peggioramento del sentiment delle famiglie. A giugno il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si ...

L’uomo che sta cancellando i diritti civili negli Stati Uniti : Jefferson Beauregard Sessions si è dato una missione che consiste fondamentalmente nello smantellare l’edificio dei diritti civili che gli Stati Uniti hanno faticosamente costruito negli ultimi sessant’anni. Leggi

Negli Stati Uniti hanno reinventato la ruota : (Foto: Darpa) Non è esattamente una ruota e non è neppure un cingolato, ma un mix dei due: si chiama Rwt, o Reconfigurable Wheel-Track, ed è una nuova tipologia di ruota ideata Negli Stati Uniti e presentata in queste ore dalla Carnegie Mellon University e dalla Darpa — l’agenzia governativa che si occupa di ricerca tecnologica in campo militare. L’aggeggio è pensato per essere montato a bordo di veicoli leggeri impiegati in scenari ...

Harley-Davidson produrrà in Europa? / Fuga dagli Stati Uniti per combattere i dazi : Harley-Davidson produrrà in Europa? Fuga dagli Stati Uniti d'America per il noto marchio di moto per combattere di dazi che fanno salire decisamente i costi di produzione.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:12:00 GMT)

Harley-Davidson sposterà alcune fabbriche fuori dagli Stati Uniti per sfuggire ai dazi imposti dalla UE : Harley-Davidson, la celebre azienda statunitense che produce motociclette, ha detto che sposterà alcune fabbriche fuori dagli Stati Uniti per via dei dazi imposti dall’Unione Europea nell’ambito della guerra commerciale iniziata dall’amministrazione di Donald Trump. A fine maggio gli Stati Uniti The post Harley-Davidson sposterà alcune fabbriche fuori dagli Stati Uniti per sfuggire ai dazi imposti dalla UE appeared first on Il ...

Dagli Stati Uniti nuove misure contro la Cina - settore hi-tech nel mirino : .L'economia globale può riuscire a 'navigare le acque agitate' dei rischi che l'attendono in futuro. Ma 'anche in questo caso, quasi inevitabilmente, con il sostegno di condizioni finanziarie ...

Superbike - Round Stati Uniti 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 a Laguna Seca su Davies e Laverty - out Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non si ferma più e vince in scioltezza anche gara-2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 della Superbike sul tracciato californiano di Laguna Seca. Il campione del mondo in carica è assolutamente implacabile e centra la doppietta anche sulla pista di Monterey, allungando in classifica sempre più sugli inseguitori (+75 su Chaz Davies e +105 su Michael van der Mark) e mettendo una seria, se non serissima, ipoteca sul suo ...

Volley Nations League : gli Azzurri chiudono perdendo con gli Stati Uniti : MODENA . Si chiude con una sconfitta per 0-3 , 23-25, 17-25, 27-29, contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a ...

Diretta/ Italia Stati Uniti (risultato live 0-2) streaming video e tv : 23-25 - 17-25 (Nations League) : Diretta Italia Stati Uniti: info streaming video e tv dell'ultima partita per gli azzurri alla Nations League di volley maschile. Ultimo atto di ct Blengini di fronte al caldo Pala Panini. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:23:00 GMT)