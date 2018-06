Star di reality non dice al fidanzato che fa la escort | lui la scopre e la lascia | lei si

Trovata morta Star del reality : aveva solo 24 anni Video : E’ terminata in tragedia la vicenda che ha visto tristemente protagonista Joe Tilley, famoso per aver partecipato ad un noto reality Usa. Il giovane 24enne era molto amato negli Stati Uniti per essere stato il protagonista di un reality documentario, ma purtroppo il suo cadavere è stato ritrovato riverso sotto una cascata in Colombia. In America, Joe era molto to in quanto aveva guidato all’avventura centinaia di ragazzi conducendoli all’interno ...

Addio alla Star dei reality. Scomparso da una settimana - tutti erano sulle sue tracce : il tragico epilogo : Era pieno di entusiasmo e a 24 anni aveva tutta la vita davanti. Tanti i sogni nel cassetto, piano piano realizzati. Prima il reality che gli aveva dato una certa notorietà e poi la voglia incontrastabile di viaggiare, vedere il mondo e raccontare sui social le sue esperienze. Recentemente aveva iniziato una nuova avventura, era partito per visitare la Colombia, ma per Joe Tilley quello è stato l’ultimo viaggio. Misteriose le ...

Colombia - trovata morta Star dei reality scomparsa : il corpo in fondo a una cascata : E' stato trovano in fondo a una cascata in Colombia il corpo senza vita di Joe Tilly, star americana dei reality in viaggio nel paese sudamericano. Ancora da stabilire la dinamica di quanto avvenuto. La causa della morte potrebbe essere stata una caduta.Continua a leggere

Star del reality trovata morta a 24 anni : il corpo trovato in fondo a una cascata : ... che seguiva centinaia di giovani nelle profondità della giungla panamense mentre tentavano di costruire 'la città moderna più sostenibile del mondo' .