Stadio Roma | Parnasi ai giudici | ho pagato tutti i partiti

Stadio Roma - Parnasi : pagai tutti partiti : 17.12 "Ho pagato tutti i partiti", è quanto sostanzialmente confermato dal costruttore Romano Luca Parnasi agli inquirenti che lo hanno ascoltato ieri e oggi, per oltre 11 ore, nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Parnasi avrebbe ammesso di aver elargito denaro per finanziare la politica,al fine di avere un tornaconto personale, per accreditarsi con tutti i partiti, per aggirare intoppi di natura burocratica, velocizzare l'iter di ...

