Stadio Roma | il costruttore Parnasi sotto torchio per 11 ore | «Ho pagato tutti i partiti»

"Ho pagato tutti i partiti". L'ammissione di Luca Parnasi - il costruttore dello Stadio della Roma : "Ho pagato tutti i partiti", è quanto avrebbe sostanzialmente confermato davanti agli inquirenti, Luca Parnasi, il costruttore Romano interrogato per quasi 11 ore nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Nel corso dell'atto istruttorio, l'indagato avrebbe ammesso, in tema di finanziamenti alla politica, di avere elargito denaro. Dazioni fatte per un tornaconto personale, per accreditarsi, per avere rapporti con tutti i ...

Stadio della Roma - interrogatorio-fiume per Parnasi. Si indaga su sistema di finanziamento a partiti : "Io pago tutti" Oggi l'atto istruttorio potrebbe approfondire la pulviscolare attività di erogazione di denaro al mondo della politica, che avveniva spesso in modo del tutto tracciabile ma sulla ...

Stadio della Roma - Luca Parnasi interrogato in carcere dai pm : Al gip di Milano, la città dove era stato arrestato, aveva detto di non volere rispondere chiedendo, invece, di essere interrogato dai pm di Roma. Poco dopo le ore 16, quindi, è cominciato l’interrogatorio in carcere del costruttore Luca Parnasi, ex presidente del gruppo Euronova, l’impreditore al centro dell’inchiesta della procura capitolina sul nuovo Stadio della Roma. Assistito dagli avvocati Emilio Ricci e Giorgio Tamburrino, il ...

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

