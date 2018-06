SPY FINANZA Perché la peggior Germania è più utile come partner dei migliori Usa?

SPY FINANZA/ L'Europa litiga sulle Ong e non vede l'attacco mortale di Usa e Cina : Petrolio, fine del Qe, dazi: la congiuntura attuale è tra le più sfavorevoli. E la Ue litiga sulle Ong, impreparata ad affrontare la tempesta.

SPY FINANZA/ Così Pechino e la Fed hanno in mano le chiavi di una nuova crisi : Doppio segnale d'allarme: la Bri certifica che cresce l'indebitamento globale e la Banca centrale cinese vara un impulso monetario solo interno.

SPY FINANZA/ La Germania riporta a casa l'oro per evitare un'altra Lehman Brothers : La Germania ha già concluso il piano di rientro delle sue riserve auree. Per affrontare la grana DB. E gli scossoni in arrivo sulla tenuta della Ue.

SPY FINANZA/ Wall Street precipita e la Germania va verso una crisi-lampo : Il Dow Jones ha inanellato la peggior serie consecutiva di cali dal 1978. E le tensioni tra Cdu e Csu sui migranti potrebbero sfociare in un ritorno anticipato alle urne. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:03:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania", int. a P. SavonaSPY FINANZA/ Altro che dazi, per i mercati arriva una Caporetto, di M. Bottarelli

SPY FINANZA/ La tempesta perfetta in arrivo dai mercati metterà fine al governo Conte : Dazi e immigrazione hanno monopolizzato le cronache. Tutto studiato. Per coprire le brutte notizie che arrivano da Wall Street e DB. Specie per l'Italia. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Altro che dazi, per i mercati arriva una Caporetto, di M. BottarelliFINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron, di C. Pelanda

SPY FINANZA/ Banche e derivati - arriva il colpo da ko contro Deutsche Bank e Merkel : La vigilanza Bce ha deciso di accendere i fari anche sui derivati. E nell'occhio del ciclone finisce DB. Che ha in pancia titoli tossici nominali per 48 trilioni di euro. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:28:00 GMT)SPY FINANZA/ I 4 motivi che fanno tremare la Merkel (e gioire Macron), di M. BottarelliBORSE & BCE/ L'Europa è vicina al collasso: l'ultimo avvertimento di Draghi, di P. Annoni

SPY FINANZA/ La Germania - quasi - terremotata e debole mette l'Europa nei guai : Non leggere in parallelo quanto sta accadendo e accadrà fra Parigi, Berlino e Roma e fra Tripoli, Vienna e Bruxelles potrebbe essere un grosso errore.

SPY FINANZA/ La Germania (quasi) terremotata e debole mette l'Europa nei guai : Non leggere in parallelo quanto sta accadendo, e accadrà, fra Parigi, Berlino e Roma e fra Tripoli, Vienna e Bruxelles potrebbe essere un grosso errore. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ I 4 motivi che fanno tremare la Merkel (e gioire Macron), di M. BottarelliFINANZA & MIGRANTI/ Se la Ue usa lo spread (anche) contro le nostre politiche migratorie, di P. Annoni

SPY FINANZA/ I 4 motivi che fanno tremare la Merkel - e gioire Macron - : Inizia la settimana cruciale per il futuro dell'Ue. I migranti, la fine del Qe, l'aggressività della Francia mettono in crisi la Merkel e Berlino.

SPY FINANZA/ Così elezioni Usa e petrolio possono portare a un altro 2008 : Draghi ha giocato fino all'ultimo la carta del Qe. Ma i mercati temono un botto. A meno che dalla Cina non arrivi un inaspettato diluvio di liquidità.

SPY FINANZA/ Le carte di Pechino per scatenare una nuova crisi globale : Oggi occhi puntati sulla Bce. Ma potrebbe essere la Banca centrale cinese a giocare un ruolo decisivo per i destini dell’economia. Con un segnale poco confortante. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ La Francia attacca l'Italia per costringere Draghi a rallentare l'uscita dal Qe?, di M. BottarelliSPREAD & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011, di P. Annoni

SPY FINANZA/ La Francia attacca l'Italia per costringere Draghi a rallentare l'uscita dal Qe? : Mentre il Fmi vede sempre più nero, secondo i grandi gestori Usa il rischio maggiore per l'obbligazionario dei Paesi periferici della Ue è la fine del Qe. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 06:05:00 GMT)SPY FINANZA/ Flop G-7 e Aquarius: perché i mercati se ne fregano e festeggiano?, di M. BottarelliFINANZA E POLITICA/ Il meccanismo dell'euro è pronto a incepparsi, di G. Pennisi

SPY FINANZA/ Flop G-7 e Aquarius : perché i mercati se ne fregano e festeggiano? : L'intervista del ministro dell'Economia è rigorista ed europeista. E se questa sarà la ricetta del governo, l'Italia avrà un po' di tranquillità.

SPY FINANZA/ Le prime mosse sospette del Governo Conte contro la Lega : Giuseppe Conte ha esordito al G7 agendo come un navigato politico. Sembra quasi fosse pronto da mesi a governare. Forse la Lega è caduta in trappola, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Qualcuno vuole consegnarci alla Troika, di M. BottarelliRIPRESA E POLITICA/ Tria e la spinta necessaria della spesa, di M. Artibani