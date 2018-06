Spazio | Iperdrone nuovo programma italiano rientro da orbita bassa

Spazio - IPERDRONE : avviato il nuovo programma italiano per la realizzazione di un micro sistema di rientro da orbita bassa : Si chiama IPERDRONE il nuovo programma finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana per la progettazione e la realizzazione di un piccolo sistema di rientro spaziale in grado di effettuare operazioni in orbita con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), rientrare attraverso l’atmosfera, raggiungere la superficie terrestre e riportare integri payload imbarcati conservando la funzionalità dei principali sottosistemi. Assegnatario del ...