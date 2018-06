Usa - Sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis - Maryland. Media : “Almeno quattro morti - arrestato un sospetto”. : sparatoria nella sede di un giornale ad Annapolis, in Maryland, negli Stati Uniti. Secondo l’emittente Cbs ci sono almeno quattro morti tra le persone colpite. Stando alle prime indicazioni, la sparatoria ha avuto luogo nella redazione del Capital Gazette, un’importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun, il giornale che per primo ha dato la notizia. Lo sceriffo della ...

Napoli - Sparatoria nella notte alle Case Nuove : è la faida Rinaldi-Mazzarella : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30, in via Padre Ludovico da Casoria. Non risultano feriti, le pallottole si sono conficcate nel portone di uno ...

Sparatoria nella Cattedrale a Berlino : Berlino - La Cattedrale di Berlino è stata isolata: un agente di polizia avrebbe esploso un colpo di arma da fuoco contro un uomo all'interno dell'edificio. Lo riferiscono i media internazionali. ...

Tentano colpo ad un bancomat - Sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella : Chieti - sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti. ...