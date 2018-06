Sparatoria in sede giornale nel Maryland | morti

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Baltimore, 28 giu. (AdnKronos) –nelladel Capital Gazette,di Annapolis, nel. Le vittime sarebbero almeno 4, afferma la Cbs. Una persona è stata fermata, ma non è esclusa la presenza di altre persone armate nell’area.“Una sola persona armata ha aperto il fuoco colpendo diverse persone, alcune sono morte”. Phil Davis, giornalista del Capital Gazette, con una serie di tweet ricostruisce la. “L’uomo armato ha sparato attraverso la porta a vetri e ha aperto il fuoco su numerose persone. Non posso dire molto altro, non voglio fare riferimento esplicito a nessun morto ma è una situazione terribile. Non c’è niente di più spaventoso che ascoltare quando diverse persone vengono colpite, mentre tu ti trovi sotto ad un tavolo e senti che l’arma viene ricaricata”, scrive Davis. L'articolo...