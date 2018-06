Spal | nuova stagione comincia il 5 luglio

Spal - il 5 luglio inizia la nuova stagione : La nuova stagione della Spal, la seconda consecutiva in Serie A, inizierà giovedì 5 luglio col raduno a Ferrara. Tre giorni di test e visite mediche, poi la partenza per il ritiro di Tarvisio (Udine) dove la formazione biancazzurra rimarrà quattordici giorni (dall’8 al 21 luglio). Tre le amichevoli in agenda (sabato 14, mercoledì 18 e sabato 21) contro formazioni locali ancora da individuare. Anche quest’anno, la preparazione ...

Inter - nuova “affascinante” idea per il terzino destro : la richiesta di Spalletti : Inter pronta a rispondere alla Juventus, dopo aver perso Cancelo il club nerazzurro ha bisogno impellente di un terzino destro Nel giorno dell’ufficialità di Cancelo alla Juventus, l’Inter deve rispondere colpo su colpo. Ai nerazzurri serve, per forza di cose, un terzino destro che prenda il posto del neo bianconero e Piero Ausilio sembra stia vagliando una nuova pista. Il nome in pole position è sempre quello di Zappacosta, per il ...

Spalletti annuncia la difesa a 3 : ecco come sarà la nuova Inter che fa impazzire i tifosi : Spalletti si appresta a proporre delle novità tattiche nella sua Inter, sopratutto dopo l’arrivo di alcuni calciatori duttili come Nainggolan Spalletti potrà sbizzarrirsi nella prossima stagione. Dopo un primo anno all’Inter con gli uomini contati, il tecnico nerazzurro si appresta a vivere una nuova annata completamente differente, con l’imbarazzo della scelta in fatto di uomini dopo il calciomercato che Ausilio sta mettendo ...

Sky Sport ipotizza la nuova Inter : formazione da Champions per Spalletti : L'Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri non stanno pensando solo alle cessioni necessarie per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, ma anche ai possibili rinforzi chiesti dal tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha chiuso i primi tre acquisti gia' prima del termine del campionato con l'arrivo di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per venti milioni di ...

Laura Forgia lascia "I Fatti Vostri" - Magalli alla ricerca di una nuova Spalla : Una sola edizione è bastata a Laura Forgia per farle dire addio a "I Fatti Vostri". La conduttrice lascia il programma mattutino di Rai 2 e Giancarlo Magalli...

Entre Amis lancia a Pitti Uomo una nuova linea di capiSpalla : Non più solo pantaloni:il marchio Entre Amis nato nel 2010 con focus sui pantaloni realizzati secondo la tradizione partenepoa, allarga la propria offerta e presenta in occasione di Pitti Uomo 94 una mini collezione di capispalla. [Leggi anche Le giacche della prossima estate] Tre i modelli: un bomber, una field jacket e un impermeabile modello Mackintosh interamente realizzati in Italia dall’azienda campana sinonimo di know-how ...

Prende forma la nuova Inter di Spalletti : individuato il grande colpo Champions Video : L'Inter ha cominciato a muoversi con grande anticipo in vista della prossima sessione di Calciomercato. La volonta' dei dirigenti è quella di cercare di regalare gran parte dei rinforzi richiesti dal tecnico Luciano Spalletti gia' per l'inizio del ritiro, che quest'anno si terra' ad Appiano Gentile, a dispetto di quanto successo negli anni scorso, quando il ritiro si teneva a Riscone di Brunico. Non ci saranno neanche viaggi transoceanici visto ...

Renzi porta Berlusconi sulle Spalle : vicino al Nazareno nuova opera di street art : Lo street artist Sirante torna a dire la sua sulla situazione politica. Stavolta lo fa prendendo spunto all'affresco di Raffaello 'Incendio di Borgo', ospitato nei Musei Vaticani, riletto in chiave anti-Renziana. Stamattina a largo del Nazareno, a pochi passi ...

Roma - nuova opera di Sirante : Renzi come Enea fugge con Berlusconi sulle Spalle. È “L’incendio del Nazareno” : Matteo Renzi al posto di Enea. sulle sue spalle il “padre” Silvio Berlusconi invece di Anchise. E ad accompagnarlo Matteo Orfini, calato nei panni del giovane figlio Ascanio. Lo street artist Sirante continua a incorniciare la politica italiana, dipingendone con tratti rinascimentali i protagonisti. Dopo “I Bari“, il quadro comparso in via dè Lucchesi a Roma a metà aprile e raffigurante Di Maio e Salvini mentre truffano ...