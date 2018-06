Spal | il 5 luglio inizia la nuova stagione

calcioweb.eu

: Spal,nuova stagione comincia il 5 luglio - ossobuco20111 : Spal,nuova stagione comincia il 5 luglio - ansacalciosport : Spal,nuova stagione comincia il 5 luglio. Ritiro a Tarvisio e Auronzo, amichevoli con Lazio e Perugia | #ANSA -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Ladella, la seconda consecutiva in Serie A, inizierà giovedì 5col raduno a Ferrara. Tre giorni di test e visite mediche, poi la partenza per il ritiro di Tarvisio (Udine) dove la formazione biancazzurra rimarrà quattordici giorni (dall’8 al 21). Tre le amichevoli in agenda (sabato 14, mercoledì 18 e sabato 21) contro formazioni locali ancora da individuare. Anche quest’anno, la preparazione estiva avrà una seconda fase che verrà svolta ad Auronzo (Belluno). Lasalirà nel Cadore sabato 28, rimanendovi fino a sabato 4 agosto. Tre i test programmati: con la Lazio (28, ore 17), triangolare con Koper e Belluno (mercoledì 1 agosto) e con avversario da definire sabato 4 agosto. L’ultima amichevole prima del debutto in coppa Italia (i biancazzurri entreranno in scena domenica 12 agosto) è in programma a Perugia ...