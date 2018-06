Spagna | nomi eccellenti morosi con fisco

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

MotoGp – Gp di Spagna - domani la conferenza piloti : i nomi dei protagonisti a Barcellona : Da Valentino Rossi a Joan Mir: i piloti che saranno protagonisti domani in conferenza stampa a Barcellona Tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti tornano in Spagna, questa volta Barcellona, per il Gp di Catalunya. In terra catalana si prospetta una sfida appassionante, con Jorge Lorenzo carico a molla dopo la sua prima vittoria in Ducati conquistata al Mugello e Marc Marquez, suo futuro compagno di squadra, ...

Spagna - Pedro Sanchez nomina governo a trazione femminile : ... il 46enne Sanchez ha nominato figure pro-europee come l'ex presidente dell'Europalrmaneto Josep Borrell agli Affari europei e la diretrice del budget Ue Nadia Calvinho all'Economia.Ha inoltre ...

Perché in Spagna tutti amano l'Ue e in Italia no? Politica ed economia : Per spiegare Perché neppure i disobbedienti di Podemos si sono rivoltati contro l'Europa non basta l'economia, serve anche la Politica: "Storicamente, per la Spagna che usciva dal franchismo l'Europa ...

Perché in Spagna tutti amano l’Ue e in Italia no? Politica ed economia : Roma. Tra le tante somiglianze che accomunano l’ascesa dei nuovi governi Italiano e spagnolo – a partire da quel nome: gobierno del cambio – c’è tuttavia un elemento che non quadra: l’Europa. In Italia, il governo gialloverde flirta con l’uscita dall’euro e si nutre di sentimento anti europeo, come

Spagna : ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez : Spagna: ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez Spagna: ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez Continua a leggere L'articolo Spagna: ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez proviene da NewsGo.

Spagna : ultima sessione per la sfiducia a Rajoy e la nomina di Sanchez : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero"

Spagna - economia secondo trimestre crescerà a ritmo simile al... : L'economia spagnola mostrerà nel secondo trimestre un tasso di espansione simile a quello osservato nei primi tre mesi dell'anno, quando il Pil è cresciuto di 0,7% in termini congiunturali.