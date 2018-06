Spagna | nel mese di maggio vendite al dettaglio in calo

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. L’Italia difende l’assalto della Spagna nel medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Germania - i Campioni del Mondo tornano a casa come la Spagna nel 2014 e l’Italia 2010 : se la Coppa del Mondo diventa una maledizione : La clamorosa eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia 2018 sembra sancire la “maledizione della Coppa del Mondo”: per la terza edizione consecutiva, infatti, i Campioni uscenti vengono eliminati al primo turno. E’ successo all’Italia nel 2010, sconfitta dalla Slovacchia 3-2 dopo i due pareggi con Paraguay e Nuova Zelanda dopo il trionfo del 2006. Ma anche alla Spagna nel 2014, battuta in modo pesantissimo 1-5 ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

VIDEO Highlights Spagna-Marocco 2-2 - Mondiali 2018 : gli iberici si salvano nel recupero e vincono il Girone B : La Spagna acciuffa nel recupero il 2-2 contro il Marocco ed in virtù di un gol in più messo a segno rispetto al Portogallo, riesce a trovare il primato nel Girone B, che sembrava utopia fino a pochi minuti dal termine. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI Spagna-Marocco Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marco Iacobucci EPP ...

Mondiali Russia 2018 : Spagna-Marocco 2-2 - giornata no per gli iberici - che chiudono comunque primi nel girone : Al Kaliningrad Stadium è andata in scena l’ultima partita del raggruppamento B dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo Spagna e Marocco. Gli iberici, che dovevano assolutamente vincere per trovare la prima piazza nel girone, sono apparsi davvero in serata no e si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 che, comunque, con il contemporaneo pari tra Portogallo ed Iran, sta a significare ottavi di finale contro la Russia. Un ...

Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B : Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B. Nelle ultime decisive partite, il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro l’Iran, mentre la Spagna ha pareggiato 2-2 contro il Marocco. Spagna e Portogallo hanno quindi The post Portogallo e Spagna si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali nel Gruppo B appeared first on Il Post.

LIVE Spagna-Marocco - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Furie Rosse cercano la goleada per il primato nel girone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Marocco, valida per la terza giornata del Gruppo B dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Partita sicuramente con i favori del pronostico per le Furie Rosse, ma che assume una grande rilevanza, visto che gli iberici si giocano il primo posto nel raggruppamento nel derby a distanza con il Portogallo. Fondamentale vincere con tanti gol di scarto per Diego Costa (scatenato in questo inizio ...

Macron sui migranti : "Lo sbarco avvenga nel porto più vicino". Ringrazia la Spagna e attacca l'Italia : "Non ha una crisi migratoria" : "Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Lo ha detto, a proposito della crisi dei migranti e della riunione informale di domani a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron, prendendo la parola al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro ...

Francia e Spagna investono nell'innovazione degli sport d'acqua : Surf ma non solo al centro de La Ocean Tech, distretto di trasformazione tecnologica degli sport d'acqua sulla costa tra Biarritz e Paesi Baschi

Francia e Spagna investono nell’innovazione degli sport d’acqua : Il campus Ocean Experiences a Ciboure (foto: La Ocean Tech) Galeotta fu la trasposizione cinematografica del romanzo Fiesta di Ernest Hemingway, che nel 1957 portò sugli schermi di tutto il mondo le onde di Biarritz. Da allora, la costa che dalla Francia si allunga ai Paesi Baschi è progressivamente diventata il rifugio di generazioni di surfisti, fino a meritarsi il soprannome di California d’Europa. Non deve sorprendere perciò che le ...

Nella Spagna dei porti aperti - gli israeliani sono “personae non gratae” : Roma. Con il caso della nave Aquarius, la Spagna del nuovo governo socialista di Pedro Sánchez ha mostrato il suo volto accogliente e aperto. Ma in sordina e lontano dalle telecamere, tutte concentrate nel porto di Barcellona, la stessa Spagna stava diventando la nazione europea più ostile a Israele

Tre 1-0 nella giornata calcistica Mondiale di oggi : vincono Uruguay - Spagna e Portogallo : La giornata calcistica di oggi ha visto l’Uruguay qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale della Coppa del Mondo insieme alla Russia, qualificatasi invece ieri vincendo per 3-1 contro l’Egitto. I sudamericani hanno sconfitto l’Arabia Saudita con una vittoria di misura per 1-0: decide la stella del Barcellona Luis Suarez. Russia e Uruguay si scontreranno lunedì 25 Giugno alle 16 in una partita che vale il primato nel Girone A, ...

Melania Trump vs Letizia di Spagna - i più attenti l’hanno notato subito : è tutto nel vestito della regina : Melania Trump vs Letizia di Spagna. Moglie del presidente degli Stati Uniti la prima e moglie del re di Spagna la seconda. Si sono incontrate in occasione della visita di Stato dei reali spagnoli negli Usa. Un viaggio ufficiale di sei giorni, riporta D di Repubblica, che martedì 19 giugno è culminato nell’incontro alla Casa Bianca tra Donald e Felipe. Ma come spesso accade in questi casi hanno dominato la scena Melania e Letizia con ...