Space Economy | il razzo Proton verso il pensionamento

Space Economy : al via Ital-GovSatCom - pubblicato il bando : Il Programma Mirror GovSatCom ha come obiettivo la realizzazione e attivazione di un sistema satellitare innovativo, denominato Ital-GovSatCom, per l’erogazione di servizi di telecomunicazioni con caratteristiche di sicurezza, resilienza ed affidabilità tali da consentirne l’utilizzo per finalità istituzionali. Tra i campi di applicazione, protezione civile, sicurezza, difesa, aiuto umanitario, telemedicina, sorveglianza marittima, etc. Si ...

Space Economy : 5 esperimenti creati per lo spazio e utili per la Terra : Il Glenn Space Center della NASA ha messo a punto 5 esperimenti innovativi che possono avere ricadute significative anche nella nostra vita quotidiana. Global Science spiega in dettaglio quali sono i settori di impiego. Rilevazione di fuoco e fumo L’esperimento Mpass (Multi-Parameter Aerosol Scattering Sensor) è stato ideato per misurare la qualità dell’aria sulla Stazione Spaziale, oltre a questo è in grado di individuare, grazie al suo sensore ...

Space Economy - Trump : “Avremo una Space Force” : Gli Stati Uniti potrebbero dotarsi di una Space Force che diventerebbe il sesto ramo dell’esercito Usa. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump lunedì scorso, durante una riunione del National Space Council a Washington. «Abbiamo l’Air Force e avremo una Space Force, due forze armate separate ma uguali – ha dichiarato Trump durante la conferenza stampa – invito il Dipartimento della Difesa e il Pentagono ad avviare subito il processo ...

Space Economy : SITAEL sbarca ad Adelaide : SITAEL sbarca ad Adelaide. L’azienda del gruppo pugliese Angelo Investments, la holding di controllo guidata da Vito Pertosa, sarà la prima compagnia satellitare italiana con sede in Australia a progettare e produrre satelliti e carichi utili fino a 300 kg. Secondo quando dichiarato dall’amministratore delegato di SITAEL, Nicola Zaccheo, l’azienda – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – si concentrerà non solo sullo ...

Space Economy : approvato il budget NASA 2019 - fondi in aumento : Niente tagli per le missioni scientifiche della NASA. È il verdetto arrivato ieri dal Senato statunitense, che ha approvato all’unanimità il nuovo budget per l’anno fiscale 2019: in totale, 21,3 miliardi di dollari. La cifra supera di circa 600 milioni il finanziamento stanziato nel 2018, e già questo è un importante punto a favore delle casse dell’agenzia. Ma la vera notizia è che il budget 2019 è di 1,4 miliardi in più rispetto a quanto ...

Space Economy : la Stazione Spaziale Internazionale? Non è in vendita : La fetta americana della Stazione Spaziale internazionale potrebbe andare in mano ad aziende private nel giro di meno di dieci anni. Negli ultimi giorni questa notizia è circolata in diverse forme, e c’è chi ha parlato di ‘vendita’ della Iss da parte della Nasa. Ma è davvero così? Un articolo sulla rivista statunitense Space News chiarisce la faccenda. Tutto ha avuto inizio a partire da un’intervista rilasciata da Jim Bridenstine al Washington ...

Space Economy : Ice cubes in affari - parte il servizio International Commercial Experiments : Al via gli esperimenti tascabili per tutti in microgravità. E’ stata installata ieri, sul laboratorio spaziale europeo Columbus, la prima facility europea per ricerche Commerciali sulla Stazione Spaziale Internazionale. Con il servizio “International Commercial Experiments”, ICE cubes, si apre l’opportunità per università, centri di ricerca, aziende di sviluppare ricerche in microgravità in modo semplice, accessibile e non troppo costoso. Le ...

Space Economy : Northrop Grumman acquisisce Orbital Atk : Dopo l’annuncio diffuso a novembre, la Northrop Grumman – multinazionale stunitense nel campo aerospaziale e della difesa – ha ricevuto il via libera dalla Federal Trade Commission, acquisendo ufficialmente Orbital Atk, tra i più grandi produttori di razzi ausiliari utilizzati nei missili, per un valore di 9,2 miliardi di dollari. Secondo le condizioni dell’accordo, la Orbital diventerà la quarta divisione del gruppo – ...

Space Economy - in SDA Bocconi nasce centro ricerca dedicato See Lab : Per studiare l'economia dello spazio, ovvero le ricadute economiche delle attività spaziali, …

Space Economy a Trento : “Vale 330 miliardi di dollari o euro, può sembrare poco a livello mondiale, ma è un mondo al limite della tecnologia ed è un segnale di grande prospettiva e futuro”. Così ha esordito il presidente dell’agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston intervenendo al dibattito “Lift-off, parte il razzo della Space Economy”, organizzato nell’ambito del Festival dell’economia in programma a Trento dal 31 maggio ...

Space Economy : la Brexit fa i conti con Galileo : A quasi due anni dal referendum sulla Brexit, l’uscita del regno Unito dall’Unione Europea continua a dividere il Paese. Mentre proseguono, anche se a fatica, le trattative con Bruxelles, il divorzio ufficiale dalla Ue continua a essere rimandato. La premier Theresa May ha guadagnato tempo per pianificare la strategia post-Brexit grazie a un nuovo accordo sul periodo di transizione, che di fatto prolungherebbe lo status quo fino alla fine del ...

Space Economy : lo spazio un’opportunità di business - un evento alla SDA Bocconi School of Management : Lunedì 4 giugno 2018, alle ore 9,30 presso la SDA Bocconi School of Management (aula 01, via Bocconi 8), al convegno “The new Space economy: opportunities and challenges for the European Space Industry”. All’evento – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – parteciperanno rappresentanti delle istituzioni spaziali europee, di altre istituzioni e del mondo accademico, insieme ad aziende e imprenditori del settore, per discutere ...

Spazio & innovazione : la Space Economy si affaccia a Trento : Per la prima volta da quando è stato istituito il Festival dell’Economia, nel 2006, lo Spazio nella sua forma più attuale, quella della Space Economy, giunge a Trento, e lo fa tramite l’istituzione preposta alla promozione delle attività spaziali: l’Agenzia Spaziale Italiana. In Piazza Duomo, accanto all’infopoint del Festival che ha prenderà il via alle 15.00 del 31 maggio per concludersi domenica 3 giugno, sorge il punto informativo dell’ASI, ...

Spazio : il fatturato della Space Economy a 350 miliardi di dollari - Bocconi apre un Lab : Ad oggi, il fatturato della Space Economy, economia che si genera dalle attività spaziali, è aumentato “a livello globale a 350 miliardi di dollari, di cui il 70% è trainato dai crescenti servizi dallo Spazio, mentre il restante 30% è rappresentato dalla manifattura“, ma “questa consistente fetta di mercato, in costante sviluppo, è ancora poco analizzata“: lo spiega all’AdnKronos l’economista Andrea Sommariva ...