Sospese 4 suore per maltrattamenti su bambini tra i 3 e i 5 anni nel casertano

Caserta - Sospese quattro suore per maltrattamenti ai bimbi dell’asilo. “Chiusi in una stanza buia se non mangiavano” : Chiudevano i bambini in una stanza buia se non finivano presto di mangiare. E poi, riferiscono gli investigatori, gli tiravano i capelli o li colpivano con schiaffi e strattoni quando non erano ubbidienti. È per questo che il giudice per le indagini premilinari del tribunale di Napoli Nord ha sospeso quattro suore di una scuola paritaria di San Marcellino, nel Casertano. Le donne, due di origini filippine, un’indonesiana e la madre ...

