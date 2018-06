Sono musulmano e gay Gli imam non capiscono io non mi nascondo più

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Una "malattia dell'Occidente". Nel mondo da cui arriva - Gujranwala, regione agricola del Pakistan - l'omosessualità è più che un tabù: mancano perfino le parole per descriverla. Restano gli stereotipi. Ma la storia di Wajahat Abbas Kazmi (che oggi alla libreria Claudiana presenta il libro scritto con Michele Benini ed Elena De Piccoli) non è una fuga. Semmai è la storia di una battaglia, aperta e coraggiosa."Allah loves equality"?"Sì, è una campagna, un documentario girato in Pakistan e un libro che racconta quel viaggio. Questa campagna nasce dall'idea di aprire l'argomento e rompere il ghiaccio sul tema dell'omosessualità".Qual è la sua storia?"La mia è una famiglia pakistana, credente e praticante, di fede sciita. L'idea di questa campagna è maturata dopo il coming out in famiglia. Il mio obiettivo è aprire un dialogo. Bisogna pensare che, nella nostra realtà, già usare la parola ...