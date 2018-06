Sondaggi | italiani divisi sul respingimento dei migranti | quasi 1 su 2 è d’accordo Ma è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Italia spaccata in due suldei barconi. Rispetto a febbraio 2017, quando a essere contrario era il 65 per cento degli, ora1 su 2 si dice favorevole a impedire aidi lasciare le coste nordafricane per tentare la traversata del Mediterraneo. Lo rivela uno dell’istituto di ricerca Ixè realizzato per UeCoop. Ma a essere in discussione non è l’immigrazione tout court: il 56 per cento degli intervistati, infatti, crede che l’Italia “dovrebbe accettare solo una quota prefissata di immigrati, respingendo o mandando in altri Paesi europei gli altri in eccesso”. Solo il 21 per cento è per una chiusura totale delle porte, mentre la stessa percentuale è convinta del contrario. Secondo ilo di Ixè – realizzato su un campione di 1000 individui – la maggioranza degliè quindi tollerante verso ...