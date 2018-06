Sky Italia cambia il nome di tutti i suoi canali sportivi

Cominardi a Sky TG24 : Reddito di cittadinanza è per cittadini italiani - : L'esponente del Movimento 5 Stelle, sottosegretario allo Sviluppo economico, precisa che "non vuol dire che i bambini stranieri saranno dimenticati". E sulla possibilità di erogarlo a chi ha una casa ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo LiptovSky Mikulas 2018 : l’Italia non si sblocca - solo una finale con Stefanie Horn : Dopo gli Europei, anche la prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom non sorride ai colori azzurri: la pattuglia italiana ha raccolto soltanto una finale, con Stefanie Horn nel K1 femminile, artigliata dall’azzurra con il decimo posto in semifinale. Per il resto azzurri tutti fuori tra eliminatorie e semifinali. L’azzurra ha poi chiuso al sesto posto, ma non è mai stata totalmente brillante, avendo arpionato la semifinale ...

Polizia di Stato e Sky Italia siglano accordo su prevenzione e contrasto dei crimini informatici : Siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Sky Italia per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi critici di particolare rilievo per il Paese.La convenzione, firmata dal capo della Polizia Franco Gabrielli e dall’Amministratore Delegato Sky Italia Andrea Zappia, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal ministro dell’Interno per il ...

Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic - la serie con Benedict Cumberbatch da luglio in Italia : Sbarca finalmente in Italia la nuova serie con Benedict Cumberbatch: Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic. Dopo la buona accoglienza negli Stati Uniti, la miniserie ispirata ai romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn, creata dallo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo inglese David Nicholls, fa il suo debutto anche nel nostro Paese. Lo Sherlock del piccolo schermo veste i panni dell'omonimo protagonista, un tossicodipendente ...

LEGO Italia e Sky Media uniscono le forze in una partnership : LEGO Italia e Sky Media uniscono le forze in una partnership “a tutta velocità” che regalerà progetti dinamici e ricchi di sfide, con la nuovissima LEGO® Technic Bugatti Chiron come protagonista. La prima tappa sarà al LEGO Store di Milano San Babila il 19 giugno per incontrare due ospiti di eccezione. I due Team hanno studiato un piano di attività adrenalinico e divertente che coinvolgerà ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - assegnati ufficialmente i pacchetti a Sky Italia e Perform : La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che l’assemblea odierna ha approvato all’unanimità l’assegnazione dei Diritti per la trasmissione delle dirette di campionato a pagamento per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Sono stati assegnati: - a SKY Italia il PACCHETTO 5 avente ad oggetto i Diritti audiovisivi di 3 partite a giornata tra cui quella della domenica sera: - a Sky Italia il ...

Notorious rinnova contratto con Sky Italia : Teleborsa, - Notorious Pictures ha rinnovato l'accordo commerciale con Sky Italia per i diritti delle opere cinematografiche che saranno distribuite nelle sale da Notorious Pictures dal 1 luglio 2018 ...

G7 - Juncker a Sky TG24 : 'L'Italia non ha bisogno di mie lezioni' - : Il Presidente della Commissione Europea, presente al G7, ha parlato del nuovo governo Conte e ha invitato il governo a inviare una delegazione a Bruxelles la prossima settimana, per parlare delle ...

Raz & The Tribe : saltato il programma su Italia1 - Degan ’sopravvive’ su Sky Atlantic. Berrà sangue di capra in compagnia di Asia Argento : Raz & The Tribe Raz Degan torna in tv e va alla scoperta di lontane tribù in via d’estinzione. Tra riti iniziatici violenti o insoliti, abitudini sconosciute e stili di vita inconsueti per l’uomo occidentale, a partire da stasera in seconda serata l’attore debutterà su Sky Atlantic con Raz & the Tribe, una docuserie in quattro episodi (l’ultimo riassume le prime tre) in cui l’ex vincitore de L’Isola ...

MotoGP tv - su che canale vedere il GP d’Italia al Mugello? Gli orari e il programma su Sky e TV8 : Dopo le splendide qualifiche di ieri che hanno incoronato Valentino Rossi in pole position, è tempo delle gare al Mugello. Le tre classi scendono in pista per decretare i vincitori del Gran Premio d’Italia sulla splendida pista incastonata tra le montagne toscane e per regalare il consueto spettacolo ai tanti appassionati che affolleranno i prati e le colline tra le Arrabbiate, la Buccine, le Biondetti o la San Donato. Il programma della ...

MotoGP Italia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La pole position che nessuno si aspetta (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e TV8), ma che nel cuore dei tifosi di Valentino Rossi, e qui al Mugello sono veramente tanti, tutti sperano. Perché il 'Dottore' li ha abituati che proprio quando tutto sembra impossibile, tira fuori il coniglio dal cilindro e si inventa un giro mozzafiato in 1'46«208 che vale anche come nuovo record in qualifica della pista. 7/a pole al Mugello, battuto ...

MotoGP oggi (domenica 3 giugno) - GP Italia 2018 : come vedere la gara in tv e diretta streaming. Orari e programma su Sky e TV8 : oggi, domenica 3 giugno, sarà il giorno della grande sfida, del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, Valentino Rossi partirà dalla pole position. Il “46“, nella giornata di ieri, ha scritto un’altra pagina di storia, realizzando la 55esima pole in carriera, la settima sulla pista toscana, interrompendo un digiuno che durava da Motegi 2016. Un po’ di tempo è passato ma ...