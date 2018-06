SINISTRA NEL CAOS Cosa può rimanere di chi passa dal Pci ai magistrati?

Ballottaggi amministrative : disfatta del centroSINISTRA - nel Pd si apre il processo : Anche se un risultato negativo nei Ballottaggi alle elezioni amministrative [VIDEO] era largamente atteso, il centrosinistra, in particolar modo il Pd, si ritrova a fare i conti con un tracollo di proporzioni epocali. La sconfitta, a volte inaspettata, in Comuni storicamente governati dalla sinistra, come le toscane Pisa, Siena e Massa, oppure Terni, Imola, Ivrea, solo per citarne alcune, ha riaperto lo scontro interno al partito del Nazareno. ...

Lutto nella SINISTRA salernitana : addio a Gennaro Giordano

La discontinuità nella SINISTRA secondo Gianni Cuperlo : Roma. “C’è vita fuori dal Pd e dalle altre sigle di questa metà del campo”. Stavolta a dirlo non è Carlo Calenda, l'ex ministro che vorrebbe vedere in campo un Fronte repubblicano anti-populismo-sovranismo. Stavolta a parlare, su Facebook, è Gianni Cuperlo, ex deputato, esponente della minoranza pd

Salvini irrompe nelle 'roccaforti rosse' - ora la SINISTRA italiana rischia l'estinzione : 3 Una delle caratteristiche proprie della sinistra italiana, negli anni ti alla svolta della Bolognina, era stata la capacita' di riciclarsi e resistere al cambio della mappatura Politica del Paese. Partiti e movimenti progressisti avevano rinunciato a dire 'le cose di sinistra', ma l'ideologia era comunque sopravvissuta grazie ad alcune 'sacche rosse' che avevano persino ottenuto un discreto bacino elettorale, sostenendo di fatto ...

Migranti e "gauche capalbienne" Così Saviano accusava la SINISTRA Due anni fa nel mirino i radical chic : Il caso Saviano-Salvini ha monopolizzato il dibattito politico delle giornate pre-ballottaggi, il cui esito catastrofico per la sinistra è parso dare ragione alla linea del Ministro dell'Interno. Se Matteo Salvini ha, almeno per quanto riguarda chi scrive, decisamente esagerato sulla questione della scorta a Saviano, è sicuro che la questione migratoria resta un problema fattuale e concreto e che certe fasce della popolazione ...

Ballottaggi 2018 - comuni minori : la ‘rossa’ Cinisello Balsamo alla Lega - centroSINISTRA regge nel Lazio. M5s conquista Acireale : Non solo le città toscane e la rossa Terni. I centri minori coinvolti in questa tornata di elezioni amministrative confermano la tendenza delineata in quelli maggiori: un netto successo del centrodestra, dominato dalla Lega formato governo. Esemplare la caduta di una storica roccaforte della sinistra, un simbolo dell’hinterland operaio milanese come Cinisello Balsamo, espugnata dal leghista Giacomo Ghilardi che ha battuto con oltre il 56% ...

Elezioni amministrative : crollo della SINISTRA nelle vecchie roccaforti - avanti Lega e centrodestra ai ballottaggi : Le roccaforti rosse non esistono più. È il ballottaggio delle Elezioni amministrative a decretare la fine del predominio del centrosinistra anche in Emilia-Romagna e in Toscana. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola, finora governate dal Pd, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po’ dappertutto, ma soprattutto scalzano il centrosinistra in città storicamente rosse come Siena, Massa e Pisa. I ballottaggi conferma la ...

Elezioni - effetto salvinicazioneListe civiche col centroSINISTRABallottaggi - l'analisi di Marturano : Domenica 24 giugno si vota per i ballottaggi delle prime Elezioni amministrative dell'era del Governo Salvini/Di Maio. Gli effetti del nuovo esecutivo e della sua comunicazione dominante...

SINISTRA tedesca contro Trump - chiede ritorno di Mosca nel G8 : Ciò potrebbe anche avere una conseguenza: il ritorno della Russia nel G8 al fine di sviluppare un potere compensativo, compresa una contro-politica".Ad aprile il ministro degli Esteri tedesco, Heiko ...

Dobbiamo creare basi solide della SINISTRA sociale per procedere nell'epoca della rete : Liberi e Uguali annuncia in un'assemblea romana di voler procedere con una fase costituente. È lecito domandarsi se sia utile.Partiamo da un presupposto: in Italia esistono ancora brandelli di sinistra sociale e politica, di cui LeU non è che una parte.L'obiettivo minimo dovrebbe essere pertanto individuare una proposta politica, un discorso pubblico e una forma organizzativa in grado di connetterli tra loro, ma soprattutto di ...

Governo - Giuseppe Conte ha un'ombra oscura nel suo passato : 'Ho sempre votato a SINISTRA' : C'è un dettaglio oscuro sul passato, neanche troppo lontano, di Giuseppe Conte , il giurista che da ieri sembra destinato a finire sul tavolo di Sergio Mattarella come candidato premier di Lega e ...

Quei prof di SINISTRA nell'orbita giallo-verde : Già ministro dell'Economia nel fantagoverno Di Maio, allievo di Giovanni Dosi, insegna alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Roventini potrebbe rappresentare quel profilo tecnico, vicinissimo al ...

Al bivio - scegli la strada dritta. La SINISTRA nell’età adulta : Milano. E’ difficile scegliere il vestito giusto quando tutti intorno ti dicono che sei brutto. La sinistra è di fronte allo specchio, dubbiosa, ma disertare la festa non si può, molti ripetono sveglia sveglia è ora di uscire, di correre, di salvare, qualcosa bisogna mettersi addosso: le grandi idee

Il voto conflittuale e la democrazia agonistica : la SINISTRA e l'alternativa nella Terza Repubblica : Sono passati più di due mesi dalle elezioni politiche e mentre si svolgono le trattative per la formazione del preoccupante governo gialloverde, la sinistra politica è sostanzialmente sparita: afona, ripiegata stordita da un risultato che da qualunque punto di osservazione lo si guardi non può che risultare disastroso. Le posizioni di molti dirigenti politici oscillano quotidianamente a seconda dei cambi di scenario, e le ...