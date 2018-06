Sicilia | più controlli su enti formazione | intesa Regione-Carabinieri

IL SiciliaNO FRANCESCO ANSELMO CANDIDATO ALLA TARGA TENCO PER LA MIGLIORE OPERA PRIMA Il suo "IL GIOCO DELLA SORTE" tra i cinque più bei ... : Sogna Mondo. Non si riesce più a fare a meno DELLA tecnologia, nemmeno nei momenti più intimi. Sono lontani i tempi in cui al bagno si leggevano le formule chimiche delle bottiglie di shampoo, adesso ...

Ustica Space Weekend : dal 27 al 30 Luglio Eclissi di Luna - Corsi di Astrofotografia e Viaggio nel Cosmo 3D in Sicilia tra “I cieli più belli d’Italia” : Dal 27 al 30 Luglio 2018 sull’Isola di Ustica in Sicilia, presso l’Hotel Village Punta Spalmatore, si svolgerà “Ustica Space Weekend”, un lungo Weekend ricco di attività a contatto con l’astronomia, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Venerdì 27 Luglio con l’osservazione con i telescopi dell’Eclissi Totale di Luna. Lo staff di Astronomitaly e il giornalista scientifico Franco Foresta Martin, ospite d’onore ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Ormai mi sto avvicinando sempre di più a Messina” : Al Salone delle Bandiere di Messina, il 14 Giugno il saluto finale della Sicilia a Vienna Cammarota. Ci saranno i sindaci, le personalità, i direttori, i presidenti che l’hanno accolta durante il suo cammino. “Sto arrivando a Fiumedinisi dove sarò accolta dal sindaco. Ormai mi sto avvicinando sempre di più a Messina. Cari messinesi sarò da voi Giovedì 14 Giugno alle ore 10 e 30 al Salone delle Bandiere”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota Guida ...

Salvini : “Stop alla Sicilia come campo profughi d’Europa. Meno partenze - più rimpatri” : «Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero. C’è un unico modo per salvare queste vite: Meno gente che parta, più rimpatri». Matteo Salvini detta la linea che seguirà dal Viminale, e come vicepremier, sul drammatico fronte dell’immigrazione. Lo fa a Catania durante una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo P...

Migranti - Salvini sbarca in Sicilia e indica la via : Meno partenze - più rimpatri : Teleborsa, - "Sui Migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso. Basta Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per ...

Imprese : accesso al credito più facile - siglato accordo Confartigianato Sicilia-Federfidi : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Confartigianato Imprese Sicilia e Federfidi hanno siglato, questa mattina, a Palermo, un accordo per favorire l’accesso al credito di artigiani e piccole e medie Imprese. Da oggi il percorso in banca sarà più snello grazie all’intervento di Confidi (il consorzio di Fede

Sicilia. Due milioni in più per le scuole. I sindacati chiedono più insegnanti di sostegno : Stiamo cerando di operare con attenzione e condivisione di intenti, accogliendo le istanze portate alla nostra attenzione dai dirigenti scolastici e dal mondo della scuola in genere, con l'obiettivo ...

Agricoltura : Corrao (M5S) - Sicilia giungla illegalità - più risorse per controlli : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "La Sicilia è diventata la giungla dell’illegalità agroalimentare, il porto delle nebbie in cui i prodotti stranieri con disinvoltura si mescolano a quelli Siciliani di qualità distruggendo il comparto agricolo locale". Lo afferma l'europarlamentare del M5S Ignazio Cor

A bordo di un camper alla scoperta della Sicilia più autentica : ... hanno intervistato 34 persone che, con il proprio lavoro, rappresentano un grande motivo d'orgoglio per questa terra e che, da parte loro, non vorrebbero abitare in nessun altro posto al mondo. Da ...

Terremoto Sicilia : serie di scosse in pochi minuti - la più forte di magnitudo 3.1 : Tre scosse in appena un minuto nel Messinese, cinque in mezz'ora: epicentro nella zona di Fondachelli Fantina. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone o cose.Continua a leggere

DIABETE - ALLARME Sicilia/ Regione con più morti in Italia : urge ritorno alla dieta mediterranea : DIABETE, allaRME SICILIA: emergenza in Regione, leader in Italia per morti. Fast-food privilegiati rispetto alla dieta mediterranea e scarsa attività fisica tra i motivi. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:11:00 GMT)

Sicilia : sindacati - rinnovo contratto regionali non può più essere rimandato : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Non è più possibile rimandare il rinnovo del contratto dei regionali in Sicilia, l'unico contratto dell'intera pubblica amministrazione italiana non ancora sottoscritto. Buona parte dei fondi sono stati stanziati nel bilancio della Regione, quindi adesso chiediamo di e