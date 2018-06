SICILIA E-SERVIZI INGROIA | GIUSTIZIA È FATTA | RESTA L' AMAREZZA PER UN PROCEDIMENTO

SICILIA : Crocetta - Corte dei Conti non poteva giudicare su SICILIA e-Servizi : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "La vicenda che mi ha visto coinvolto davanti alla Corte dei Conti di Palermo dove sono stato chiamato a rispondere per i presunti danni arrecati alla società Sicilia e-Servizi è giunta a una svolta decisiva". Lo afferma l'ex presidente della Regione Sicilia na Rosario

SICILIA : Crocetta - Corte dei Conti non poteva giudicare su SICILIA e-Servizi : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) – “La vicenda che mi ha visto coinvolto davanti alla Corte dei Conti di Palermo dove sono stato chiamato a rispondere per i presunti danni arrecati alla società Sicilia e-Servizi è giunta a una svolta decisiva”. Lo afferma l’ex presidente della Regione Sicilia na Rosario Crocetta dopo la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che ha annullato la sentenza della Corte dei ...

REI parte il servizio telefonico in SICILIA : L'Inps della Sicilia annuncia che dal 2 luglio non bisognerà più rivolgersi agli sportelli per chiedere informazioni sul REI, ma telefonare

Trenitalia : siglato contratto servizio decennale con Regione SICILIA : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Più investimenti per il trasporto regionale che si tradurranno in un rinnovo della flotta dei treni per i pendolari, in un progressivo incremento dell’offerta, in un ulteriore miglioramento delle performance di qualità. Sono gli obiettivi del nuovo contratto di servizi