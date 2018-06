Sicilia | Crocetta | Corte dei Conti non poteva giudicare su Sicilia e-Servizi

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione (2) : (AdnKronos) - Il presidente dell'Odg Sicilia Giulio Francese e il segretario regionale dell'Assostampa Roberto Ginex lanciano un appello al presidente Nello Musumeci "affinché possa al più presto convocare attorno a un tavolo Ordine e sindacato per riannodare il filo interrotto dell'ufficio stampa a

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - L’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta è stato condannato per diffamazione dal Tribunale civile di Palermo. A citarlo in giudizio erano stati i giornalisti Piero Nicastro e Gioacchino Felice, che facevano parte dell’ufficio stampa della Regione smante

Sicilia : Aias - decreto Crocetta genera disparità fra disabili - Musumeci lo revochi : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - "Il governo Musumeci revochi al più presto il decreto emanato un anno fa dal presidente della Regione Crocetta con cui i disabili gravi percepiscono un emolumento mensile di 1500 euro per le prestazioni socio-sanitarie. Una norma totalmente in deroga alle leggi dello S

Sicilia, inchiesta Montante: indagato l'ex governatore Rosario Crocetta

L'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda Antonello Montante, imprenditore Siciliano ed ex presidente di Confindustria Sicilia.

Rosario Crocetta avrebbe ricevuto un milione di euro : indagato in Sicilia/ Coinvolto anche il vice questore : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, indagato. avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.

A Rosario Crocetta un milione di euro per i posti nella Giunta?/ Sicilia - l'antimafia aprirà un'istruttoria : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, indagato. Avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.

Sicilia - inchiesta Montante : indagato Rosario Crocetta - con lui anche altre 30 persone : L'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta risulta indagato dalla Procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito , nell'ambito dell'...

Sicilia - inchiesta Montante : "A Crocetta un milione di euro per i posti nella giunta"/ Indagato ex presidente : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, Indagato. Avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.

Sicilia - Crocetta indagato per l'emergenza rifiuti dell'estate 2016 : ... con 2.500 tonnellate di spazzatura che era per le strade e con una grave situazione sanitaria e un danno per l'immagine e l'economia della Sicilia' è il commento dell'ex presidente della Regione ...

Ex governatore Siciliano Crocetta indagato per abuso d'ufficio : L'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta è indagato insieme a una ventina di persone, tra cui funzionari regionali e il dirigente Maurizio Pirillo, per la gestione dell'emergenza ...