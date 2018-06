Shuntaro Furukawa è ufficialmente il nuovo presidente di Nintendo

eurogamer

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il cambio ai vertici diera già stato annunciato alcuni mesi fa ma ora arrivail passaggio del testimone: la grande N ha unnella figura del 46enneche andrà a sostituire iluscente, Tatsumi Kimishima.Ilsi era presentato all'industria con parole che dimostravano la volontà di unire innovazione e tradizione per il futuro della compagnia: "Svilupperemo la compagnia al pieno del suo potenziale. Bilancerò le tradizioni di: originalità e flessibilità. Sono cresciuto giocando al Famicom e provengo da quella generazione. Ora come membro del management insieme al creatore di Super Mario, Shigeru Miyamoto, ho molto rispetto per lui. D'altro canto con questolavoro non può bastare quindi mi aspetto di dire ciò che deve essere detto per gestire la compagnia". Read more…